OnePlus Nord N10 & N100: Spezifikationen geleakt, Launch in Kürze

Nachdem der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus vor kurzem das OnePlus Nord auf den Markt gebracht hat, möchte das Unternehmen in Zukunft auch noch weitere Budget-Modelle anbieten. Zu zwei geplanten Geräten sind nun die technischen Spezifikationen durchgesickert.

OnePlus Nord N100 mit Snapdragon 460

Präsentation soll am Montag stattfinden

OnePlus / MKBHD

Bei den Smartphones, an denen OnePlus momentan arbeitet, handelt es sich um die beiden Modelle Nord N10 und Nord N100. Obwohl die zwei Geräte bisher nicht offiziell angekündigt wurden, sind jetzt im Rahmen eines Leaks umfangreiche Details zu den zukünftigen Budget-Geräten aufgetaucht. Die Informationen stammen vom Twitter-Nutzer OnLeaks (via XDA-Developers ) und wurden in Kooperation mit dem Online-Magazin Voice veröffentlicht.Demnach ist das OnePlus Nord N10 mit einem 6,49 Zoll großen Bildschirm ausgestattet. Das Display löst in FHD+ (1440 x 2160 Pixel) auf und besitzt eine Bildwiederholungsrate von 90 Hertz. Im Inneren des Smartphones verrichtet ein Snapdragon 690, der an ein 5G-Modem angebunden ist, seine Arbeit. Der CPU stehen sechs Gigabyte RAM zur Seite. Das OnePlus Nord N10 verfügt außerdem über 128 GByte Speicher, eine Quad-Kamera mit einem 64-MP-Hauptsensor und einen 4300 mAh großen Akku. Auch eine Kopfhörer-Buchse ist mit an Bord.Das OnePlus Nord N100 verfügt über ein 6,52 Zoll großes HD+-Display. Der Bildschirm be­steht aus 900 x 1600 Pixeln. Als Prozessor kommt der Snapdragon 460, der von vier Gi­ga­by­te RAM unterstützt wird, zum Einsatz. Der interne Speicher ist 64 GByte groß. Während sich auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Ka­me­ra finden lässt, löst die Selfie-Kamera auf der Vorderseite mit zwei Megapixeln auf. Die Akkukapazität beträgt 5000 mAh.Bislang ist noch unklar, mit welchen Preisen die neuen Geräte zu Buche schlagen werden. Es gilt als wahrscheinlich, dass die beiden Modelle deutlich günstiger als das OnePlus Nord sein werden. Sowohl das OnePlus Nord N10 als auch das N100 könnten am Montag und damit in wenigen Tagen das Licht der Welt erblicken. Ab wann die Geräte erhältlich sind, bleibt offen.