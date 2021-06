Apple will Mitarbeiter wieder in ihre Büros holen - für 3 Tage die Woche

Apple beginnt nach Angaben mehrerer US-Medien in den kommenden Monaten wieder damit, seine Mitarbeiter in ihre Büros zurück zu holen. Konzernchef Tim Cook will dabei aber offenbar vorsichtig vorgehen, so dass die Menschen zunächst nur wenige Tage pro Woche ins HQ kommen.

Zwei Tage Home-Office pro Woche bleiben erstmal optional

Wie das Magazin The Verge und der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg übereinstimmend berichten, hat Apple-Chef Tim Cook die Mitarbeiter des Computerkonzerns vor kurzem in einer E-Mail über die Pläne für die Rückkehr an ihre regulären Arbeitsplätze informiert. Cook zufolge sollen die Mitarbeiter ab September wieder im kalifornischen Apple-HQ tätig sein.Zunächst beschränkt man sich aber darauf, die Mitarbeiter nur an drei Tagen die Woche in dem riesigen Komplex arbeiten zu lassen. Konkret ist davon die Rede, dass erwartet wird, dass sie am Montag, Dienstag und Donnerstag in ihre Büros zurückkehren. Am Mittwoch und Freitag sollen sie weiter von Zuhause aus arbeiten können, wenn dies in ihren jeweiligen Teams möglich ist.So müssen bestimmte Mitarbeiter, die darauf angewiesen sind, mit anderen Angestellten in direktem physischen Kontakt zusammenzuarbeiten, vier bis fünf Mal die Woche an ihren Arbeitsplatz kommen. Wirklich überraschend ist dies nicht, waren doch schon zuvor einige Mitarbeiter trotz der Coronavirus-Pandemie gezwungen, zumindest einige Tage der Woche vor Ort zu arbeiten. Natürlich hätten Videokonferenzen die Distanz zwischen den Mitarbeitern im Home-Office reduzieren können, doch gebe es Dinge, die sich dadurch einfach nicht ersetzen ließen, so Cook in seinem Schreiben.Der Apple-Chef begründete den Rückkehr der Mitarbeiter in das Hauptquartier des Konzerns damit, dass in den Vereinigten Staaten Impfstoffe breit verfügbar sind und die Infektionsraten entsprechend immer weiter fallen. Zuvor hatte er bereits in Aussicht gestellt, dass man wohl ab Juni wieder in die Büros zurückkehren würde, doch der Zeitplan wurde nun offenbar nach hinten verschoben. Vorerst sprach Cook außerdem von einer Pilotphase, die im kommenden Jahr neu überdacht werden soll.