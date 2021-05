Beste Smartphone-Kamera: Die WinFuture-Community hat gewählt

Wir hatten die WinFuture-Community zum großen Smart­phone-Foto-Blind­test geladen und sind begeistert: Danke für über 10.000 Stimmen. Jetzt können wir euch verraten, wer sich nach eurer Meinung als beste Smart­phone-Ka­me­ra durch­setzt.

Gesamtsieger Prozentual

Apple iPhone 12 Pro Max (33%, 3446 Stimmen) OnePlus 9 Pro (21%, 2189 Stimmen) Samsung Galaxy S21 Ultra (19%, 1956 Stimmen) Oppo Find X3 Pro (18%, 1863 Stimmen) Xiaomi Mi 11 Ultra (9%, 1002 Stimmen

Gesamtsieger nach Punkten

Apple iPhone 12 Pro Max (41 Punkte) Samsung Galaxy S21 Ultra (34 Punkte) Oppo Find X3 Pro (34 Punkte) OnePlus 9 Pro (31 Punkte) Xiaomi Mi 11 Ultra (25 Punkte)

Tag-Aufnahmen

Oppo Find X3 Pro (36%, 1440 Stimmen) Apple iPhone 12 Pro Max (23%, 902 Stimmen) OnePlus 9 Pro (16%, 626 Stimmen) Samsung Galaxy S21 Ultra (15%, 595 Stimmen) Xiaomi Mi 11 Ultra (10%, 433 Stimmen)

Zoom-Aufnahmen

OnePlus 9 Pro (35%, 1316 Stimmen) Samsung Galaxy S21 Ultra (32%, 1234 Stimmen) Apple iPhone 12 Pro Max (14%, 516 Stimmen) Xiaomi Mi 11 Ultra (11%, 403 Stimmen) Oppo Find X3 Pro (8%, 337 Stimmen)

Nacht-Aufnahmen

Apple iPhone 12 Pro Max (77%, 2028 Stimmen) OnePlus 9 Pro (9%, 247 Stimmen) Xiaomi Mi 11 Ultra (6%, 166 Stimmen) Samsung Galaxy S21 Ultra (5%, 127 Stimmen) Oppo Find X3 Pro (3%, 86 Stimmen)

1. Hauptkamera (Tageslicht, Stadt)

Ja, es ist das Apple iPhone 12 Pro Max, das ihr auf den ersten Platz gewählt habt in der Gesamtwertung. Von deutlich mehr als 10.000 Stimmen hat das Apple-Flaggschiff über elf Motive hinweg durchschnittlich knapp 33 Prozent eingeheimst.Auf den drei Plätzen hinter dem iPhone drängen sich drei Smartphones dicht and dicht. Das Oneplus 9 Pro verdient sich mit durchschnittlich 20,9 Prozent aller Stimmen Silber. Dann folgen das Samsung Galaxy S21 Ultra mit 18,7 und das Oppo Find X3 Pro mit 17,8 Prozent. Das Xiaomi Mi 11 Ultra geht mit rund 9,6 Prozent nach Hause.Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich, vergeben wir pro Motiv Punkte für die Platzierungen. Geben wir für den ersten Platz fünf Punkte und für jeden jeweils nachfolgenden Platz einen weniger, so landet Apple ebenfalls auf Rang eins mit 41 Punkten. Oppo und Samsung teilen sich mit jeweils 34 Punkten Silber, das OnePlus 9 Pro landet mit 31 Punkten auf Platz vier. Und Xiaomi? Für das Mi 11 Ultra bleiben 25 Punkte.Steht der strahlende Kamera-Sieger damit unverrückbar fest? Geht es nach der reinen Punktejagd, muss man dem Gerät mit Apfel-Logo auf jeden Fall beim Rennen um die Gunst der WinFuture-Community einen klaren Vorsprung bescheinigen. Für uns aber an dieser Stelle von entscheidender Bedeutung: Ein Blick auf die Details.Im Bereich der Nachtaufnahmen war das iPhone Eurer Ansicht nach der klare Spitzenreiter. Das beschert dem Apple-Smartphone einen Punktevorsprung, der auch durch weniger klare Ergebnisse in anderen wichtigen Kategorien durch die Konkurrenz nicht mehr aufgeholt werden konnte.Und so wollen wir Euch für ein umfassenderes Bild die Ergebnisse deshalb hier noch einmal in drei Haupt-Kategorien aufschlüsseln, die aus unserer Sicht je nach Vorlieben und häufigstem Einsatzgebiet der entscheidende Faktor bei der Wahl der richtigen Smartphone-Kamera sein können: Tag, Zoom und Nacht:Betrachtet man die Abstimmung unter diesem Gesichtspunkt, lässt sich aus unserer Sicht auf jeden Fall klar ein Fazit ziehen: Welche Kamera für Euch die besten Bilder liefern kann, hängt sehr stark davon ab, wo und wie Ihr das Smartphone für Aufnahmen einsetzt. In der Nacht bleibt der Apfel König, am Tag hat aber das Oppo Find X3 Pro bei Euch deutlich mehr Eindruck hinterlassen. Geht es um feine Zoom-Aufnahmen, holt das OnePlus 9 Pro Eurer Meinung nach am meisten raus.Wir finden es auf jeden Fall sehr spannend, was für ein differenziertes Bild sich bei der genaueren Betrachtung der Ergebnisse ergibt. Was denkt Ihr? Haben die richtigen Geräte gewonnen oder seht Ihr persönlich Vorteile für Eure Kamera-Nutzung bei ganz anderen Modellen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!Beim ersten Motiv hat sich das Oppo Find X3 Pro auf den ersten Platz geknipst. Interessanterweise ist das Oppo jenes Smartphone, das am weitesten von der DSLR entfernt ist. An diesem recht trüben Tag hat das Find X3 Pro den Himmel bläulich eingefärbt, und auch die Gebäude wirken deutlich farbenfroher als in der Realität. Aber im Instagram-Zeitalter zählt eben bunt mehr als echt, und daher müssen sich die akkurateren iPhone 12 Pro Max und Galaxy S21 Ultra hier mit Platz zwei und drei zufriedengeben.Ganz grundsätzlich wird hier aber bereits eines deutlich: Es geht nicht nur um Bildqualität, sondern auch um Vorlieben, was die Interpretation eines Motivs angeht. Die Ergebnisse unseres Blindtests sind natürlich alles andere als objektiv. Gebt daher nicht allzu viel auf die Abstimmung, sondern seht Euch die Fotos an und entscheidet selbst, welches Euch am besten gefällt.