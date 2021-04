Nintendo Switch-Spiele: Media Markt & Saturn starten '3 für 2'-Aktion

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn findet man an diesem Wochenende erneut die beliebte "3 für 2"-Aktion beim Kauf von aus­ge­wähl­ten Spielen für die Nintendo Switch. Außerdem werden die Preise für Bundles mit der Nintendo Switch Lite stark reduziert.

Comeback der beliebten Switch-Aktion - 3 kaufen, nur 2 bezahlen

'3 für 2'-Rabatt und Nintendo Switch Lite-Deals

Aufgrund der pandemiebedingten Lockdowns und Ausgangssperren sind Konsolen und Spiele derzeit stark nachgefragt. Die klassische Nintendo Switch kämpft aktuell mit Lie­fer­schwie­rig­kei­ten, doch die Handheld-Alternative in Form der Switch Lite ist weiterhin bundesweit er­hält­lich. Dabei bieten Media Markt und Saturn jetzt ein vergleichsweise gutes Bundle an, das vor allem für Switch-Neulinge interessant sein könnte. Verkauft wird die Nintendo Switch Lite inklusive dem Spiel Animal Crossing New Horizons und einer dreimonatigen Nintendo Online-Mitgliedschaft zum Preis von nur 199,99 Euro.Wer die Nintendo Switch oder Switch Lite bereits zu Hause hat und eher auf der Suche nach neuen Spielen ist, kann zudem die beliebte "3 für 2"-Aktion durchstöbern. Zwar bieten Media Markt und Saturn hier nicht das komplette Sortiment an Switch-Spielen an, doch dafür einige namhafte Highlights, die vielleicht in der eigenen Sammlung noch fehlen. Dazu gehören ne­ben dem eingangs erwähnten Animal Crossing auch Monster Hunter Rise, Super Smash Bros. Ultimate, Paper Mario: The Origami King, Hyrule Warriors oder Titel wie Pikmin 3 Deluxe, Harvest Moon: One World und die 51 Worldwide Games.Sollten euch drei der ausgewählten Nintendo Switch-Spiele interessieren, könnt ihr diese in den Warenkorb legen und dort direkt den Sofortrabatt einsehen. Das günstigste der drei Spiele wird vom Kaufpreis abgezogen und ist somit kostenlos. Dabei lohnt es sich am ehes­ten, wenn man sich für drei Games oberhalb der 40-Euro-Grenze entscheidet. Sowohl Media Markt, als auch Saturn setzen bei der "3 für 2"-Aktion auf die gleiche Auswahl an Switch-Spielen, weshalb die Wahl des Online-Shops euch überlassen ist. Der Versand ist ab einem Warenwert von 59 Euro kostenlos und alternativ steht auch der Abholung in den Filialen vor Ort nichts im Weg, außer der morgige Mai-Feiertag. Saturn und Amazon