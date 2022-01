Erste Benchmarks zum Exynos 2200: Was leistet das S22 Ultra?

Auch wenn Samsung den Exynos 2200 am 18. Januar vorstellte , fehlten bislang Benchmark-Tests. In einem Twitter-Post hat der Leaker Ishan Agarwal nun die ersten Benchmark-Ergebnisse veröffentlicht.

Galaxy S22+ mit Exynos 2200 in verschiedenen Shops erschienen

Wenige Stunden nach der offiziellen Vorstellung von Samsungs Flaggschiff-Prozessor haben sich Leaker und Experten eine Frage gestellt: Wo sind die Benchmarks? Ishan Agarwal postete auf Twitter nun inoffizielle Ergebnisse der Leistungstests. Dabei wurde das Galaxy S22 Ultra mit einem Exynos 2200 Prozessor getestet und erreichte bei Antutu eine erstaunliche Leistung von 965.874 Punkten. Damit liegt das Smartphone deutlich über anderen Smartphones wie dem iPhone 13 Pro Max, das 844.488 Punkte erreichte. Bei Geekbench erreichte das S22 Ultra in den Single-Core-Tests ein Ergebnis von 1.108. Die Multi-Core-Performance liegt bei 3.516. Damit reiht es sich in die Reihe aktueller Top-Smartphones ein. Das Grafik-Benchmark Aztech gibt ein Ergebnis von 109 FPS für den Exynos Prozessor an. Damit liegt dieser recht deutlich unter dem Snapdragon 8 Gen 1, der 143 FPS beim selben Test erreicht. Würde also bedeuten, dass der Exynos 2200 nicht so gut performt, wie der Konkurrent von Qualcomm , zumindest wenn man explizit die FPS betrachtet.Es handelt sich bisher um die ersten, nicht bestätigten Benchmarks. Es bleibt also abzuwarten, wie gut der Exynos 2200 wirklich performt, allerdings lässt der Leak erste Vermutungen zu, dass der SoC es durchaus mit der großen Konkurrenz aufnehmen kann. Der bekannte Leaker Ice Universe griff das Thema ebenfalls auf und äußert seine Bedenken zur Performance. Er postete ein Bild der Snapdragon Benchmarks und verglich diese mit den Ergebnissen des Samsung Prozessors.Mittlerweile sind auch die ersten Angebote zum Samsung Galaxy S22+ in europäischen Shops aufgetaucht. So zeigen italienische Webseiten einen möglichen Preis für das Galaxy S22+, der bei etwas über 1.100 Euro liegt. Das interessante dabei ist allerdings, dass der Modellcode die Suffix für den Exynos 2200 Prozessor nutzt. Bisher wurde lediglich vermutet, dass das Galaxy S22 Ultra mit dem neuen SoC arbeiten wird.Wenn die Shop-Angebote also bestehen bleiben, ist es durchaus möglich, dass Samsungs gesamtes europäisches Lineup mit einem hauseigenen Prozessor ausgestattet wird. Im Endeffekt handelt es sich hierbei um jeweils unbestätigte Leaks uns bleibt also nur bis zum 8. Februar zu warten - also, wenn Samsung sich dieses mal an den eigenen Zeitplan hält.Was haltet Ihr von den Benchmarks? Denkt Ihr, der Snapdragon wird generell besser abschneiden als der Exynos 2200? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!