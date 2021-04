Xiaomi Mi Band 6: Fitness-Tracker ab sofort in Deutschland erhältlich

Xiaomi bietet sein neues Mi Smart Band 6 ab sofort in Deutschland an. Bei Amazon wird das jüngste Modell der beliebten Fitness-Tracker-Familie derzeit für 49,99 Euro verkauft. Damit liegt der Online-Händler leicht über der einst angepeilten Preisempfehlung des Herstellers.

Großes Display, neue Trainingsarten, bekanntes Design

Xiaomi

Das chinesische Unternehmen konnte seine Release-Prognose für April einhalten und startet jetzt offiziell mit dem Verkauf des Xiaomi Mi Band 6 am deutschen Markt. Die vorab ver­kün­de­te, unverbindliche Preisempfehlung lag Ende März bei 44,99 Euro. Mit Verkauf und Ver­sand durch Amazon werden jetzt allerdings knapp fünf Euro mehr fällig. Ob und wann sich der Preis im späteren Verlauf des Frühjahrs oder Sommers nach unten hin korrigieren wird, ist bisher nicht bekannt. Das Angebot richtet sich somit vorerst an Early-Birds, die den Fitness-Tracker schnellstmöglich in den Händen halten möchten.Im Vergleich zum deutlich günstigeren Vorgänger bietet das Xiaomi Mi Band 6 eine um 50 Prozent größere Bildschirmfläche mit einer Diagonale von 1,56 Zoll und einer Auflösung von 152 x 486 Pixeln (326 ppi). Bekanntlich setzt das Display auf die AMOLED-Technologie, nimmt Eingaben via Touch entgegen und bietet eine Helligkeit von 450 nits. Das Design wird vom früheren Xiaomi Mi Band 5 übernommen, dessen Basiseinheit optisch ebenfalls leicht vom Kunststoff-Armband abgesetzt wurde.Neben der Herzfrequenz-Messung bietet das Mi Band 6 einen SpO2-Sensor zur Überwachung des Blutsauerstoffgehalts und eine 125-mAh-Batterie mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Entgegen erster Vermutungen verzichtet die in Deutschland angebotene globale Variante des Fitness-Trackers auf GPS und NFC. In Hin­sicht auf die Software werden 30 Trainingsarten unterstützt, die Schlafüberwachung (Sleep-Tra­cker) ist möglich und das Gerät ist wasserdicht (5 ATM). Vorerst ist das Xiaomi Mi Band 6 ab­seits von Export-Webseiten nur bei Amazon auf Lager. Weitere Shops dürften folgen.