Xiaomi Mi Band 7 mit größerem Display: erste Infos zum Fitness-Tracker

Xiaomis Mi Band-Serie ist nicht ohne Grund einer der beliebtesten günstigen Fitness-Tracker. Jetzt sind erste Angaben zum neuesten Modell, dem Xiaomi Mi Band 7, an die Öffentlichkeit gelangt, die einen Ausblick auf einige Neuerungen wie ein größeres Display geben.

Smart-Alarm soll Nutzer besser wecken

Xiaomi

Wie die Kollegen von XDA-Developers mit Verweis auf Nachforschungen der französischen Website Logger melden, plant Xiaomi offenbar, das Mi Band 7 mit einem etwas größeren Display mit einer leicht gestiegenen Auflösung von 490x192 Pixeln und Always-On-Unterstützung versehen will. Dies geht aus Code-Schnipseln hervor, die in Xiaomi-eigenen Apps zu finden sind.Zur weiteren Ausstattung sollen neben dem wahrscheinlich OLED-basierten Display auch noch einige weiteren Neuerungen gehören, darunter auch ein integriertes GPS-Modul, eine Smart-Alarm-Funktion und mehr. Intern trägt das Mi Band 7 anscheinend den Codenamen L66 und taucht mit zwei verschiedenen Modellnummern auf, nämlich M2129B1 und M2130B1.Zu den weiteren Neuerungen gehören dem Vernehmen nach neue Watchfaces und eine Reihe neuer Workout-Modi. Dass tatsächlich GPS-Support an Bord ist, ist noch alles andere als sicher, denn schon beim Vorgängermodell gab es in geleakter Firmware entsprechende Hinweise, doch letztlich kam das Mi Band 6 ohne GPS auf den Markt. Sicher scheint hingegen, dass das Mi Band 7 mit dem sogenannten Smart Alarm in der Lage sein wird, den Nutzer auf Wunsch bei leichtem Schlaf rund 30 Minuten vor dem zuvor gestellten Alarmtermin aufzuwecken.Darüber hinaus könnte das neue Fitness-Armband von Xiaomi auch noch neue Funktionen zum Energiesparen mitbringen, die für eine längere Akkulaufzeit sorgen könnten. Wann das Xiaomi Mi Band 7 auf den Markt kommt, ist derzeit noch unklar. Das Vorgängermodell kam aber gegen Ende März letzten Jahres auf den Markt, so dass wohl bald mit weiteren Neuigkeiten zur beliebtesten Serie von Fitness-Trackern der Welt zu rechnen sein dürfte.