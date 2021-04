Redmi 1A: Xiaomi-Marke bietet auch günstigen und guten Monitor an

Vorteile

Mattes Panel

Keine Pixelfehler/Lichthöfe

Gute Betrachtungswinkel ohne Farbverfälschung

Neben HDMI- auch VGA-Anschluss

Sehr elegantes Design

Hochwertiger Standfuß

Keine störenden Logos auf der Front

Sehr dünne Displayränder links, oben und rechts

Bspw. Webcam kann trotz dünnen Rändern platziert werden

Günstiger Preis

Neutral

Keine interne Lautsprecher

6ms Delay

Nachteile

Menü bei chin. Variante nur Englisch/Chinesisch

Nicht höhenverstellbar

Xiaomi beziehungsweise dessen Marke Redmi stehen bereits länger für mehr als nur Smartphones: Ventilatoren Luftpumpen und vieles mehr sind im Portfolio des chinesischen Herstellers zu finden. Mit dem Redmi 1A kommt nun auch noch ein günstiger Office-Bildschirm mit schlankem Fußabdruck dazu.Für den in Deutschland leider etwas angezogenen Preis erhält man ein kleines Allround-Talent, das, wie unser Kollege Timm Mohn demonstriert, auch für den Videoschnitt verwendet werden kann. Verzichten muss man hingegen auf interne Lautsprecher, von denen in diesem Preissegment aber sowieso nicht viel zu erwarten wäre. Insgesamt hat der Redmi 1A seine Stärken in den Bereichen, auf die es ankommt: Der Bildqualität, der Qualitätskontrolle und dem Design. Rund 120 Euro kostet das Gerät.