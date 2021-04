Sapphire 6900 XT Extreme Edition kostet mehr als die meisten PCs

Eine Grafikkarte ist natürlich die zentrale Komponente eines Gaming-PCs und diese lässt sich so mancher auch einiges kosten. Die Sapphire 6900 XT Extreme Edition schießt aber den Vogel ab, denn diese kostet mehr als so mancher Gaming-PC - dafür bekommt man aber auch einiges.

Hybride Kühllösung

Der Markt explodiert immer noch

Sapphire

Sapphire hat seine Toxic AMD Radeon RX 6900 XT Extreme Edition vor einigen Tagen vorgestellt und diese Top-Grafikarte der Top-Kategorie ist durchaus ein beeindruckendes Stück Technik. Denn sie hat allen voran eine zweifellos spannende und beeindruckende hybride Kühllösung: Dabei werden Speicher und VRMs (Voltage Regulator Module) mit einem herkömmlichen Lüfter gekühlt, die Grafikkarte, also Radeon RX 6900 XTXH, selbst wird mit einem Flüssigkühl-Loop auf Temperatur gehalten.Die Grafikkarte ist in der Lage, per so genanntem Toxic Boost mit einem Klick auf 2730 MHz hochzufahren. Das ist durchaus eine Hausnummer höher als die 2250 MHz, die die Standard-Variante der 6900 XT zu leisten vermag, hier beträgt der Boost "nur" 2500 MHz.Nachdem Sapphire sich zunächst beim Preis in Verschwiegenheit geübt hat, ist die offizielle Preisempfehlung nun vom Hersteller nachgereicht worden: Die Sapphire 6900 XT Extreme Edition kostet offiziell 2499 Dollar, in Zeiten knapper Grafikkartenverfügbarkeit ist auch sogar anzunehmen, dass die Preise im Handel eher steigen als fallen werden.2500 Dollar klingen derzeit nach viel, wenn man sich den Markt aber ansieht, ist dieser Betrag weniger absurd als er zunächst klingt. Denn wie PC Gamer hinweist, wird die RTX 3080 derzeit auf eBay um ähnliches Geld gehandelt. Selbst die Standard-Ausgabe der AMD Radeon RX 6900 XT ist für um 2000 Dollar und mehr zu haben. Das ist zwar alles andere als normal und sollte das auch so sein, aber so sind eben die Zeiten, in denen wir derzeit leben.