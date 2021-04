Google Earth: Zeitraffer-Modus zeigt Veränderungen der letzten 37 Jahre

Der Suchmaschinenkonzern Google hat ein umfangreiches Update für den Kartendienst Earth veröffentlicht. Die Aktualisierung baut die Timelapse-Funktion in die Webansicht ein. Mit dem Zeitraffer-Modus haben die Nut­zer die Option, Entwicklungen aus den letzten 37 Jahren zu sehen.

Google stellt vorgerenderte Videos bereit

Das Timelapse-Projekt wurde ursprünglich schon im Jahr 2013 vorgestellt. Nun hat Google die Zeitraffer-Funktion erweitert , sodass sich die Nutzer die Veränderungen von 1984 bis 2020 anschauen können. Darüber hinaus kommt das Feature auch über die in den Desktop-Modus von Google Earth integrierte Storytelling-Plattform Voyager zum Vorschein. Mit Google Earth Timelapse werden das Wachstum von Großstädten oder Naturveränderungen wie das Schmelzen von Gletschern oder die Abholzung von Regenwäldern visualisiert.Um die Timelapse-Ansicht zu ermöglichen, hat Google mehr als 24 Millionen Satellitenbilder von 1984 bis 2020 verwendet und mit Hilfe eigener Software etwa 20 Petabyte an Daten zusammengeführt. Hierfür war ein riesiger Rechenaufwand erforderlich.Wer die Zeitraffer-Funktion selbst einmal ausprobieren möchte, sollte sich auf dieser Seite umsehen. Zusätzlich zu dem Feature an sich hat Google mehr als 800 vorberechnete Videos bereitgestellt. Die Clips können in 2D oder 3D angesehen und über diesen Link oder via YouTube aufgerufen werden.Die Videos und die Timelapse-Funktion können frei verwendet und in eigene Projekte ein­ge­baut werden, um beispielsweise die Folgen des Klimawandels zu dokumentieren. In Zukunft möchte der Suchmaschinenkonzern die Sammlung an vorberechneten Clips noch erweitern.