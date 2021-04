Gratis-Extra bei Saturn: Jetzt Microsoft Surface Laptop 4 vorbestellen

(Anzeige) In wenigen Tagen startet der Microsoft Surface Laptop 4 in Deutschland. Wer das Premium-Notebook mit neuen Intel Core- und AMD Ryzen-Pro­zessoren schon jetzt im Online-Shop von Saturn vorbestellt, profitiert von einem tollen Gratis-Extra. Wir erklären die Details.

Extrem einfach, ohne Aufwand: Wer den Surface Laptop 4 jetzt bei Saturn vorbestellt, erhält die Surface Earbuds gratis dazu, ohne dass man sich nachträglich bei Microsoft re­gis­trie­ren oder Unterlagen einreichen muss. Sie liegen dem Paket direkt bei.

Multitasking-Leistung, lange Akkulaufzeiten und Premium-Display

Metall & Alcantara: Das Notebook mit der persönlichen Note

", damit beschreibt Microsoft den neuen Surface Laptop 4 und trifft den Nagel auf den Kopf. Die beliebten 13- und 15-Zöller zeigen sich in der nächsten Generation nicht nur leistungsstark, sondern auch mit einer hohen Ausdauer und einem ultraschlanken, wertigen Gehäuse aus kühlem Metall und warmem Alcantara. Das besondere Schmankerl zeigt sich zudem bei Saturn . Denn Vorbestellern bietet der Elektronikhändler jetzt die Surface Earbuds als kostenlose Dreingabe an.Die neue Generation des Microsoft Surface Laptop 4 besticht vor allem hinsichtlich ihrer Viel­sei­tig­keit. Ab sofort bieten die Windows 10-Notebooks eine deutlich größere Auswahl an ver­füg­ba­ren Prozessoren. So haben Vorbesteller die Wahl zwischen aktuellen Intel Core-CPUs der 11. Generation und den extra für Surface-Geräte optimierten AMD Ryzen-Chips mit bis zu acht Rechenkernen. In Verbindung mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher, 1 TB großen und flot­ten SSDs sowie einer Akkulaufzeit von bis zu 19 Stunden bieten sie Leistung und Aus­dau­er satt für die tägliche Arbeit, Videochats und die feierabendliche Unterhaltung.Zu den weiteren Pluspunkten des Surface Laptop 4 gehören die wahlweise 13,5 Zoll und 15 Zoll großen Bildschirme mit PixelSense-Technologie. Hier trifft eine hohe Auflösung auf eine realitätsgetreue Farbwiedergabe und blickwinkelstabile IPS-Panels. Das für Microsoft typische 3:2-Format ermöglicht zudem einen größeren Sichtbereich zum Arbeiten und die zu­sätz­li­chen Eingabemethoden via 10-Punkt-Multitouch und dem optionalen Surface Pen lassen als Al­ter­na­ti­ve zu Maus und Tastatur keine Wünsche offen. Via Bluetooth und Surface Connect könnt ihr weiteres Zubehör verbinden, zum Beispiel die Earbuds für Vorbesteller.Zu guter Letzt überzeugt der Microsoft Surface Laptop 4 nicht nur mit seiner Performance und zeitgemäßer Ausstattung, sondern auch aufgrund seines hochwertigen Designs. Das Gehäuse der Notebooks besteht aus stabilem Aluminium, dass sich wahlweise über das kom­plet­te Gerät zieht oder mit einer Handauflage aus Alcantara-Material verkleidet wird. Wer sich für das kühle Metall entscheidet, erhält den Surface Laptop 4 in den klassischen Farben Matt­schwarz und Platin, sowie in einem stylischen Sandstein. Das warme Alcantara-Modelle ist zusätzlich in Eisblau erhältlich. Hier entscheidet euer persönlicher Geschmack.