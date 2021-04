Die besten Scherze: So wurde die IT-Welt 2021 in den April geschickt

Heute kommt man um die mal gut mal schlecht gemachten Aprilscherze kaum herum - es ist eine Tradition, heute am 1. April online wie offline wieder Menschen "in den April zu schicken". Wir haben uns umgesehen und die besten Scherze aus dem Internet zusammengetragen.

Sendet uns eure Lieblings-Scherze

Razer Chroma

Roman Odintsov

Vielen ist zwar aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise weltweit weniger zum Lachen zu Mute, dennoch gibt es anders als im Jahr 2020 jetzt wieder viele Unternehmen, die sich am 1. April mal wieder so richtig austoben und die absurdesten Ideen als echt tolle Neuerungen verkaufen. Dazu gehörte in der Vergangenheit übrigens auch der eine oder andere Scherz, der sich später dann als gar nicht so absurd herausstelle und zu einem "Kassenerfolg" führte.Wie in jedem Jahr am 1. April findet ihr viele absurde Aprilscherze im Netz. Wir haben einige entdeckt und gesammelt und freuen uns über jede weitere Einsendung als News-Tipp , an­sons­ten teilt sie einfach mit anderen Lesern in den Kommentaren. Wir werden den Artikel entsprechend laufend aktualisieren. Neben Volkswagen, deren Aprilscherz nicht zündete und schon zu früh verfeuert wurde, gibt es aber einige echt witzige Auftritte im Netz, die man nicht verpassen sollte.Unsere Sammlung ist zwar keine Top Ten, aber dieser erste Tipp ist unser Highlight: Der erste Test der Nvidia GeForce RTX 4090 und RTX 4090 Ti Grafikkarten von Captains Work­space. Irre Leistung. Schaut euch das Video einfach selbst an:Razer hat zum 1. April ein neues Produkt vorgestellt, das sicherlich viele sofort kaufen wür­den: Die Razer "Rapunzel" Glow-Up-Haarfarbe, mit der euer Haar Gaming- beziehungsweise Streaming-kompatibel in den Razer Chroma-Farben glänzt. Natürlich nur echt mit Farb­wech­sel, wie man es von dem Gaming-Zubehör gewohnt ist. Die Farbe enthält 1337 Zutaten, um richtig krass zu funkeln.