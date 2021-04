Razer Rapunzel - Razer stellt RGB-Haarfärbemittel für Gamer vor

Während RGB-Beleuchtung früher vor allem in den Computergehäusen einiger Nerds zu finden war, kennt der farbenfrohe Trend inzwischen kaum noch Grenzen und so erstrahlen schon längst alle nur erdenklichen PC-Komponenten in bunten Farben. Wer "RGB" bereits zu seinem offiziellen Lebensstil ernannt hat, kann diesem dank Razer nun auch mit seinen Haaren Ausdruck verleihen.Razer hat das neue Färbemittel Rapunzel Chroma vorgestellt, welches die eigenen Haare in 16,8 Millionen Farben und mit verschiedenen Effekten erstrahlen lässt. Eine App-Steuerung und Synchronisation mit anderen Razer-Produkten sind natürlich vorgesehen.Möglich machen dies 1337 aktive Zutaten sowie Naniten, die sich auf molekularer Ebene mit den Haaren verbinden. Zudem verspricht Razer volle Kompatibilität mit weiterer Nano­tech­no­lo­gie, die bereits implantiert wurde. Interessierte können sich pünktlich seit dem 1. April auf der Razer-Webseite als Tester bewerben und dort auch weitere Informationen zum Produkt finden.