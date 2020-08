Overclocker schaffen es, Doom Eternal auf 1000fps zu bekommen

Intel Core i7 9700K und Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

CPU: Intel Core i7 9700K @ 6.6GHz

Motherboard: Asus Maximus XI APEX

GPU: Asus RTX 2080Ti Strix @ 2.4GHz

RAM: HyperX Predator 4,000MHz CL19 2x8GB

Drive: Samsung 512GB M.2 NVMe Evo Plus

Power: Be Quiet 1200W Straight Power

Einige Wochen vor der Veröffentlichung von Doom Eternal hat der Lead Engine Programer Billy Kahn verraten, dass das Spiel theoretisch in der Lage wäre, 1000 Frames pro Sekunde darzustellen. Das wollten einige auf die Probe stellen und waren dabei auch erfolgreich.Das Erreichen von 1000 Frames pro Sekunde ist natürlich eine Experiment, das nicht viel bis nichts mit der Gaming-Realität zu tun hat, es ist aber Fingerübung, die Overclocker nur zu gerne absolvieren. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf die Idee kommt, die damaligen Aussagen des id Software-Entwicklers auf die Probe zu stellen.Genauer gesagt kam Lukasz Lesniewski, der polnische Community Manager on Doom Eternal-Publisher Bethesda, auf die Idee und kontaktierte zu diesem Zweck den Event-Chef des polnischen Hardware-Händlers x-kom, um anlässlich der QuakeCon at Home gemeinsam ein Projekt umzusetzen. Das Ziel waren die erwähnten 1000fps bei Doom Eternal (via PcGamesN ).Und wie man auch im Video sehen kann, gelang es diese vierstellige Framerate zu erreichen - bei einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel. Dazu benötigten die Experten als Prozessor zwar "nur" einen Intel Core i7 9700K, dafür aber jede Menge Overclocker-typischer Zutaten wie flüssiges Metall und Flüssigstickstoff. Beides dient natürlich dazu, das System möglichst optimal bzw. tief kühlen zu können.Die acht Kerne der CPU waren mit 6,6GHz getaktet. Dazu kam eine Nvidia GeForce RTX 2080 Ti-Grafikkarte (genauer gesagt war es die Asus RTX 2080 Ti Strix), die normalerweise 1350MHz getaktet ist und per Boost auf 1650MHz kommen kann. Die Overclocker schafften es jedoch, den Takt auf 2,4Ghz zu bekommen.