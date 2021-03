Rekordjagd: Erste Smartphones jetzt mit 18 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher

Das Rennen um möglichst viel Arbeitsspeicher in Smartphones geht in eine neue Runde. Sowohl Asus als auch Red Magic haben Geräte in der Pipeline, die mit bis zu 18 Gigabyte RAM ausgerüstet sein werden. Der koreanische Hersteller SK Hynix liefert die entsprechenden Chips.

Nicht nur größer, sondern auch schneller

SK Hynix

Wie Red Magic inzwischen in China offiziell bestätigt hat, wird sein neues High-End Gaming-Smartphone Red Magic 6 Pro mit ganzen 18 Gigabyte Arbeitsspeicher daherkommen. Für das Asus ROG Phone 5 plant der taiwanische PC-Hersteller ebenfalls eine entsprechend ausgerüstete Variante. SK Hynix kündigte unterdessen an, dass man RAM-Module mit einer derart hohen Kapazität liefert.Wie SK Hynix jüngst verlauten ließ, hat das Unternehmen die Produktion von LPDDR5-Modulen mit 18 Gigabyte Speicherkapazität in großem Maßstab aufgenommen. Die Chips würden die bisher größte Kapazität der gesamten Industrie bieten, so der Hersteller. Sie sollen vor allem in Geräten verwendet werden, die für Gaming-interessierte Nutzer gedacht sind.SK Hynix gab unter anderem an, dass man Asus als ersten Hersteller mit den Chips beliefert. Unter anderem sollen sie durch eine gesteigerte Datenrate von bis zu 6400 Megabit pro Sekunde punkten und damit die bisher verfügbaren Module mit geringerer Kapazität um rund 20 Prozent übertreffen.Wie groß der Mehrwert eines auf 18 Gigabyte ausgebauten Arbeitsspeichers in einem Smartphone tatsächlich sein kann, bleibt wie üblich abzuwarten. Tatsächlich können die mit den neuen Speichermodulen von SK Hynix ausgerüsteten Smartphones so theoretisch mit mehr Apps gleichzeitig hantieren. Außerdem dürften die Vorteile in Sachen Geschwindigkeit durchaus merkbar sein.Ob und wann weitere Hersteller die mit Maximalkapazität ausgestatteten neuen LPDDR5-RAM-Module von SK Hynix einsetzen wollen, ist derzeit noch offen.