Die Stiftung Warentest hat sich entschieden, in dem neuesten Test von Druckern und Kombigeräten eine Abwertung für HP Smart einzuführen. Hintergrund ist, dass man die HP Smart Scan-App nur noch mit einem Nutzerkonto verwenden kann - was für "Hand­habung und Daten­schutz wenig erfreulich ist", so die Warentester.