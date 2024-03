Huawei Band 9: Das ist der neue Fitness-Tracker

WinFuture Exklusiv

Huawei bringt in Kürze die dann neunte Generation seines günstigen Fitness-Trackers Huawei Band auf den Markt. Das Unternehmen selbst teasert das Huawei Band 9 bereits an. Dank unvorsichtiger Händler können wir das Design aber schon jetzt in Gänze vorab zeigen.

Das Huawei Band 9 wird wohl zusammen mit dem Kopfhörer Huawei FreeLace Pro 2 ab April in den Handel kommen. Das Smart-Band bringt dann wieder die üblichen Fitness-Tracking-Funktionen, die man auch schon vom Vorgängermodell kennt, wobei derzeit noch offen ist, welche Neuerungen der chinesische Hersteller für das neue Modell plant.Optisch entspricht das Huawei Band 9, dessen Modellnummer KIM-B19 und dessen Codename "Kimi" lautet, nämlich offenbar zu 100 Prozent dem Vorgängermodell, wie die von uns entdeckten offiziellen Marketing-Bilder zeigen. Am Display und dem Akku ändert sich demnach nichts.Laut uns vorliegenden ersten Auszügen aus einem offiziellen Datenblatt hat das Huawei Band 9 wieder ein 1,47-Zoll großes AMOLED-Display, das mit Touchscreen versehen ist und vermutlich wieder mit 368x194 Pixeln arbeitet. Auch der Akku im Inneren bleibt unverändert, wird also eine Kapazität von 180mAh haben.Außerdem wird eine Wasserdichtigkeit bis 5 ATM beworben. Das neue Modell wird wieder per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, unterstützt aber auch WLAN. Auch beim Preis wird sich beim neuen Huawei Band 9 nichts ändern, denn wie das Vorgängermodell wird auch das neue Modell für 59 Euro in den Handel kommen.Was den Termin für die Verfügbarkeit angeht, liegen uns noch keine Angaben vor. Das Gerät wird in einer Reihe von verschiedenen Farben zu haben sein. Folgende Farben sind geplant: Schwarz, Blau, Weiß, Gelb und Rosa/Pink. Der Unterschied besteht hauptsächlich in den Farben und den verfügbaren Armbändern, denn die blaue Variante wird mit einem Textilband erhältlich sein.