Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im März 2021

Im März 2021 starten mehr als 45 Serien und Filme bei Amazon Prime Video, deren Termine ihr in unserer monatlichen Übersicht findet. Zu den Highlights zählen unter anderem Der Prinz aus Zamunda 2, die Original-Serie Invincible und die Comedyshow Last One Laughing (April).

Neue Serien bei Amazon Prime Video im März 2021

Hoodie - Staffel 1 ab 11.03.

Making Their Mark - Staffel 1 ab 12.03.

Invincible - Staffel 1 ab 26.03.

La Templanza - Staffel 1 ab 26.03.

The Magicians - Staffel 5 ab 26.03.

Neue Filme bei Amazon Prime Video im März 2021

Five Feet Apart ab 01.03.

Love, Wedding, Marriage ab 02.03.

Stand By Me ab 02.03.

Horns ab 03.03.

The Art of Self-Defense ab 04.03.

The Theory of Everything ab 04.03.

The Night Clerk ab 05.03.

Spinning Man ab 05.03.

Der Prinz aus Zamunda 2 ab 05.03.

Red Penguins ab 06.03.

Brokeback Mountain ab 07.03.

Plötzlich Papa ab 07.03.

Yesterday ab 08.03.

Fifty Shades of Grey ab 09.03.

Filles Du Soleil, Les ab 10.03.

Hugo ab 11.03.

Cold Feet ab 12.03.

Ghosts of War ab 12.03.

Pain & Gain ab 12.03.

Jugend Ohne Gott ab 14.03.

Resident Evil: Vendetta ab 14.03.

Sicario ab 15.03.

Fantastic Four (2005) ab 17.03.

Fantastic Four Rise of The Silver Surfer ab 17.03.

Whiskey Tango Foxtrot ab 17.03.

Archive ab 18.03.

Endless Love ab 18.03.

Jumanji: Welcome To The Jungle ab 19.03.

Alexander ab 20.03.

Freelancers ab 20.03.

Prisoners ab 20.03.

Fantastic Four (2015) ab 21.03.

Rampage: President Down ab 21.03.

Harold & Kumar ab 21.03.

Being John Malkovich ab 22.03.

The Current War ab 23.03.

Guns Akimbo ab 25.03.

The Goldfish ab 26.03.

Liebe Zwischen den Meeren ab 26.03.

Legacy of Lies ab 27.03.

Papillon ab 27.03.

Everest ab 31.03.

Obwohl sich Amazon in diesem Monat vorrangig auf namhafte, zeitexklusive Lizenztitel fokussiert, bietet man Prime-Mitgliedern eine handvoll neuer Serien an. Als Aufmacher der März-Highlights nutzt der Video-Streaming-Dienst sein Zeichentrick-Original Invincible, das mit einer Superhelden-Story in die erste Staffel startet. Wer sich die Serie im Originalton ansieht, wird auf bekannte Stimmen von Sandra Oh, Seth Rogen, Mark Hamill, Zachary Quinto und J.K. Simmons treffen.Ebenso gehen die Drama-Serie La Templanza, die zweite Staffel der AFL-Doku Making Their Mark und zum 1. April die Comedyshow LOL: Last One Laughing mit Anke Engelke, Teddy Teclebrhan und Michael "Bully" Herbig an den Start.Hinsichtlich neuer Filme steht vor allem Der Prinz aus Zamunda 2 im Mittelpunkt. Die Komödie mit Eddy Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones und weiteren Darstellen aus der Originalbesetzung von Teil 1 wird ab dem 5. März bei Prime Video ausgestrahlt. Außerdem können sich Abonnenten auf (ältere) Blockbuster wie Fifty Shades of Grey, drei Teile des Fantastic Four-Franchise, Pain & Gain, Harold & Kumar oder Whiskey Tango Foxtrot freuen. Ebenso gehören Filme wie Sicario, Brokeback Mountain, Everest und Jumanji: Welcome to the Jungle zu den Neustarts in diesem Monat.