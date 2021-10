X-Rings: Microsoft zeigt Controller zum Fühlen virtueller Objekte

Microsoft Research arbeitet an einem Virtual-Reality-Controller, mit dem virtuelle Objekte gefühlt werden können. Das unter dem Namen X-Rings entwickelte Gerät wird in der Hand gehalten und besteht aus kapazitiven Sensoren. Ob die Technologie auf den Markt kommt, ist noch unklar.

Herkömmliche Controller haben eine statische Form

Controller besitzt kapazitive Touch-Sensoren

Bei der Interaktion in VR-Umgebungen besteht das Problem, dass sich das Anfassen von virtuellen Objekten nicht real anfühlt. Hierbei spielt die statische Form des Controllers eine große Rolle. Aus diesem Grund hat Microsoft Research einen Controller, dessen Oberfläche dynamisch angepasst werden kann, entworfen. Damit kann X-Rings den Spielern die Illusion geben, ein VR-Objekt in der Hand zu halten und mit diesem interagieren zu können.X-Rings besteht aus mehreren Ringen, die ihre Größe mit Hilfe von Motoren verändern können. Jeder Ring kann einen Durchmesser von 5,7 bis 7,7 cm besitzen. Alle Ringe zusammen sollen dem Spieler einen Eindruck von der Form eines VR-Objekts geben. Das Gerät wird mit einer Schlaufe an der Hand befestigt. Damit können die Nutzer ihre Finger noch frei bewegen und die Außenseiten der verschiedenen Ringe be­rüh­ren. Der Wechsel zwischen un­terschied­lich­en Formen dauert nur 100 Millisekunden. Bei den meisten Komponenten des Geräts handelt es sich um Bauteile aus dem 3D-Drucker.Das Gerät verfügt außerdem über kapazitive Sensoren mit unterschiedlichen Druckstufen. Sollte der Nutzer X-Rings berühren, wird dem verbundenen Computer und damit der Software mitgeteilt, wie viel Druck auf das virtuelle Objekt ausgeübt wird. Damit kann der Spieler beispielsweise einen Krug zerbrechen, indem der Controller fest angefasst wird.