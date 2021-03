Neuer Aldi-PC mit Intel Core i5 ab 25. März für 499 Euro erhältlich

Mit dem Medion Akoya E62029 steht ab 25. März ein neuer Desktop-PC in den Filialen und Online-Shops von Aldi Nord und Süd. Der Stand­rech­ner mit Intel Core i5-Prozessor und 512 GB SSD wird von den Dis­coun­tern für 499 Euro verkauft und richtet sich an Home-Office-Nutzer.

Verzicht auf USB-C, Verkauf in den Aldi-Filialen und Preisvergleich

Medion / Aldi

Neben diversen Gaming-Notebooks und einem Android-Tablet für Kinder verspricht der neue Aldi-PC laut Medion und Prospekt "". Dafür verbaut der deutsche Hersteller einen Intel Core i5-10400-Pro­zes­sor , der mit sechs Rechenkernen eine maximale Taktrate von 4,3 GHz bietet. Zur weitere Ausstattung gehören 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit bis zu 2666 MHz und eine nicht näher beschriebene PCIe-SSD mit einer Kapazität von 512 GB. Eine zusätzliche Fest­plat­te ist ab Werk nicht verbaut und müsste bei Bedarf nachgerüstet werden.Wie die Technik-Angebote aus den letzten Wochen, bleibt auch der Medion Akoya E62029 dem Anti-USB-C-Konzept treu und bietet an der Front und Rückseite verteilt insgesamt sechs USB-Anschlüsse (4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0) im klassischen Typ-A-Format. Hinzu kom­men Schnittstellen für HDMI, DisplayPort, Gigabit-LAN, Mikrofone und Kopfhörer. Gefunkt wird über ein Intel Wi-Fi 6 AX200-Modul mit WLAN-ax und Bluetooth 5.2. Für 499 Euro lie­gen dem Lieferumfang außerdem eine optische USB-Maus und eine -Tastatur bei.Mit vorinstalliertem Windows 10 Home und Testversionen von Microsoft 365 (Office) und McAfee LiveSafe (Anti-Virus) wird der Medion Akoya E62029 ab dem 25. März in den lokalen Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd verkauft. Alternativ können Aldi Nord-Kunden den Online-Shop des Discounters nutzen, um sich den Desktop-PC nach Hause liefern zu lassen. Ein Blick in den Preisvergleich verrät, dass Medion und Aldi ein preislich gutes Paket ge­schnürt haben. Ähnliche Systeme von Lenovo, Acer und HP werden mit weniger Ar­beits­spei­cher zum gleichen Preis angeboten.