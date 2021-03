AMD Milan: Neue Epyc-Prozessoren werden am 15. März vorgestellt

AMD hat vor Kurzem den Vorstellungstermin für die kommende Ge­ne­ra­tion der Epyc-Prozessoren enthüllt. Die Präsentation der voraussichtlich auf Zen 3 basierenden Server-CPUs erfolgt am 15. März im Zuge eines Live-Streams auf der offiziellen Website des Unternehmens.

Wie Chip-Entwickler AMD vor einigen Tagen mitteilte , wird die dritte Generation der Epyc-Prozessoren am 15. März 2021 offiziell enthüllt. Im Zuge eines Live-Streams sollen dem­nach die mit dem Codenamen Milan versehenen Server-CPUs näher vorgestellt werden.Mit von der Partie werden unter anderem CEO Dr. Lisa Su, Technik-Chef Mark Papermaster, Datacenter- und Embedded-Solutions-Business-Unit-Leiter Forrest Norrod und Senior Vice President Dan McNamara sein.Details zu den Prozessoren ließ sich AMD bis­lang nicht entlocken. Voraussichtlich setzt Milan auf die Zen-3-Kernarchitektur, die am Desktop bereits mit der Ryzen-5000-Serie Einzug hielt. Ansonsten scheinen sich die neuen Epyc-Pro­zes­so­ren grob an ihrem Zen-2-Vorgänger Rome zu orientieren. Größere Änderungen wird es ak­tu­el­len Meldungen zu Folge wohl erst mit der übernächsten Epyc-Prozessoren-Generation Ge­noa geben.Obwohl die offizielle Vorstellung noch aussteht, liefert AMD die Milan-Prozessoren bereits seit letztem Jahr an ausgewählte Partner. Aktuell verbaut werden die Chips beispielsweise im Supercomputer Perlmutter , welcher aktuell im amerikanischen National Energy Research Scientific Computing Center in Berkeley, Kalifornien entsteht.