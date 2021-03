Starke Aktion mit iPhone 12: Vodafone-Deal bietet viel Daten, 5G & mehr

Ein iPhone 12 und dazu einen Tarif mit sattem Datenvolumen und netten Extras im Paket: Genau das gibt es aktuell, dank einer Vodafone Smart XL GigaKombi-Aktion , für kurze Zeit deutlich günstiger. Weiterer Vorteil: Der Anschlusspreis fällt ganz weg.

Es gibt viele Wege zum Wunsch-Smartphone. Für alle, die gerade nach einem iPhone 12 Ausschau halten, wird unter der Überschrift Vodafone Smart XL GigaKombi Aktion (+5) aktuell von Modeo ein sehr attraktives Deal-Paket geschnürt. Ausgangspunkt ist dabei das Apple iPhone 12 64 GB, verfügbar in allen Farben, das einmalig mit 49 Euro berechnet wird.Beim Tarif wird dann alles geboten, was man als mobiler Vielsurfer benötigt. Ein Da­ten­vo­lu­men von 35 GB kann im Netz von Vodafone verbraucht werden, dabei nicht unwichtig: Neben 4G ist hier auch die Nutzung von 5G inbegriffen - schön, dass man hier die neuen Verbindungs-Möglichkeiten des iPhone 12 auch nutzen kann. Abseits davon sind hier natürlich alle Basics wie eine SMS- und Telefonie-Flat sowie EU-Roaming mit an Bord.Und wie oft bei Aktionen üblich, gibt es dann noch weitere Boni, die den Abschluss versüßen sollen. Die Anschlussgebühr von 40 Euro kann im Anschluss bequem über die Vodafone-App zurückgeholt werden, dazu gibt es noch ein kleines Extra in Form von 3 Monaten Gratis-Abo bei Anbietern wie Spotify, Bild+ und mehr.Für dieses Gesamtpaket aus Gerät und Aktionstarif fallen bei einer Laufzeit von 24 Monaten 39,99 Euro pro Monat an. Die Rechnung für alle, die am iPhone 12 interessiert sind, ist damit recht leicht: Über die gesamte Laufzeit ergibt sich so unter Abzug des aktuellen Geräte-Preises von 799 Euro - laut WinFuture-Preisvergleich für das iPhone 12 - reine Tarifkosten von unter 9 Euro für einen vollwertigen Flat-Tarif mit schnellem mobilen Netz.