Lou Ottens, Erfinder der guten alten Kompaktkassette, verstorben

Die gute alte Audiokassette ist für Jüngere sicherlich nur ein Relikt aus der Technik-Vorzeit, für die Älteren unter uns war sie vielfach ein Teil ihrer Kindheit und Jugend. Lou Ottens, der Erfinder dieser Art des Magnet­bandes, ist nun im Alter von 94 Jahren gestorben.

Aus Ärger über Tonbandgerät geboren

Kassetten und speziell jene, die für Audio gedacht waren, waren lange Zeit ein erster Weg zur "Demokratisierung" des Musikhörens, die Industrie wird hier sicherlich lieber von Piraterie sprechen. Denn lange Zeit war es üblich, sich die Vinyl-LP und später auch das CD-Album auf Kassette zu überspielen, wenn man kein Geld hatte, aber das neue Werk eines Künstlers oder einer Band dennoch hören wollte. Die Einbußen der Qualität nahm man da gerne in Kauf.Die zweite und wohl auch noch weiter verbreitete Möglichkeit der Nutzung war die Aufnahme seiner Lieblingslieder aus dem Radio (und wehe der Moderator quatschte vor dem Ende des Songs rein).Im Zusammenhang mit einer Sony-Erfindung wurde die eigene Musik auch zum ersten Mal richtig mobil (sieht man von Radios ab), denn Walkman und Kassette waren ein Lifestyle- und Popkultur-Objekt bzw. eine Kombination. Die Musikindustrie wehrte sich auch lange gegen Leer-Kompaktkassetten und begann auch die "Tradition" von Kampagnen zur Verdammung dieser Art der Piraterie. Der Slogan der wohl Bekanntesten lautete "Home Taping Is Killing Music".Mit- oder hauptverantwortlich dafür war der Niederländer Lou Ottens, der nun im Alter von 94 Jahren verstorben ist (via Guardian ). Der Ingenieur und Product Development Manager bei Philips war in Sachen Audio gleich zwei Mal revolutionär. Denn er gilt nicht nur als Erfinder der Kassette, sondern auch als maßgeblich mitverantwortlich für die spätere CD.Der stets bescheidene Niederländer erklärte einmal, warum er die Kassette erfand: "Das Kassettenband wurde aus Ärger über das bestehende Tonbandgerät erfunden, so einfach ist das." Dieser Ärger führte dazu, dass Philips 1963 auf der Großen Deutschen Funk-Ausstellung (der heutigen IFA) die Kompaktkassette vorstellte.