Master 424 Studio: Tascam stellt eine neue limitierte Kassette vor

Kompaktkassetten waren lange das wichtigste Medium für Musikgenuss, wurden aber natürlich schon vor Jahrzehnten abgelöst. Trotzdem hat Tascam jetzt unter dem Namen Master 424 Studio eine neue Kassette vorgestellt. Die ist limitiert und lauter als alte Modelle.

2021 ist das Jahr, in dem Tascam eine neue Kassette vorstellt

Echter Retro-Charme

Walkman, Autoradio, Stereo-Anlage und als Massenspeicher: Früher waren Kompaktkassetten überall. Nach Vorstellung Anfang der 60er Jahre durch Philips konnte das Medium sich bis Anfang der 90er Jahre als wichtigstes Werkzeug für Musikwiedergabe und Aufzeichnung halten. Ähnlich den Schallplatten können Kassetten aber auch heute noch auf eine enthusiastische Fan-Basis vertrauen. Für alle Freunde der gepflegten Bandaufzeichnung gibt es jetzt interessante Nachrichten.Wie Tascam mitteilt, stellt man ab sofort unter der langen Bezeichnung "Master 424 Studio C-60 High Bias Typ II Cobalt", kurz Master 424 Studio, eine neue Kassette vor, die mehr ist als eine bloße Neuauflage alter Technik. Demnach habe man den legendären Tascam Portastudio-Kassettenrecorder als Referenz genutzt, um "eine echte Kobaltoxid-Kassette in limitierter Auflage" zu entwickeln, die alte Kassettentypen dieser Art übertreffen kann. "Die Bandformulierung wurde speziell in neu kalibrierten und restaurierten alten Portastudio-Workstations entwickelt und getestet", so die Entwickler.Tascam verspricht "hohe Koerzitivfeldstärke (540 Oe) für eine überragende Speicherkapazität und eine fast doppelt so hohe Remanenz (1700 Gauß) wie bei Standard-Kassettenbändern", wichtig für die Wiedergabequalität. Darüber hinaus kann durch die spezielle Beschichtung eine Erhöhung des Outputs um 4 dB im Vergleich mit Standardkassetten des Typ II erreicht werden. Tascam spricht selbstbewusst von der "hochwertigsten Mastering-Kassette auf dem Markt."Auch das Design der Master 424 Studio lässt keinen Zweifel daran, an wen sich diese neue Kassette richtet: alte Liebhaber. Ganz nach dem Stil der Kassetten der 80er Jahre setzt man hier auf ein transparentes Gehäuse und die ikonischen gelb-goldenen Spulen. Auch die Hülle bietet mit ihrem gestreiften Design und klassischen Schriftzug echten Retro-Charme. Was Tascam aber noch schuldig bleibt: Preise und Verfügbarkeit - nach so vielen Jahren können Kassettenliebhaber aber hier wohl noch etwas warten.