Monster Hunter Rise - Neuer Trailer zeigt 'Kamuras Hoffnung'

Monster Hunter Rise startet noch in diesem Monat für die Nintendo Switch . Wer die Demo im Januar verpasst hat, bekommt vor dem eigentlichen Start des Spiels noch einmal eine Chance auf einen kostenlosen Test. Nintendo bestätigte nun den Termin für die zweite Demo, außerdem wurde in einem Trailer das erste Monster enthüllt, welches Teil des ersten Titel-Updates sein wird.Das Video, das im Rahmen eines digital abgehaltenen Monster Hunter-Events erstmals gezeigt wurde, zeigt unter anderem, wie sich die Jäger mit den Bewohnern von Kamura zusammenschließen, um ihre Heimat gegen die angreifenden Monsterhorden zu verteidigen. Außerdem gibt Nintendo einen Ausblick auf das erste Inhalts-Update für Monster Hunter Rise. Ende April findet das Monster Chameleos Einzug in das Spiel. Das bereits aus älteren Teilen der Reihe bekannte Monster ist aber nur eine von vielen Kreaturen, die Capcom nach dem Start des Spiels am 26. März nachreichen wird.Am 12. März (Freitag) startet im eShop außerdem die zweite Demo. In dieser können Spieler zusätzlich zu den Quests der ersten Demo dann noch Jagd auf Magnamalo machen und einen höheren Schwierigkeitsgrad ausprobieren.