Nintendo 64 Disk Drive: Sammler zeigt unglaublich seltenes Dev Kit

Die Welt der Videospielsammler kennt immer wieder kleinere und größere Sensationen, es gibt aber immer wieder Funde, die selbst hartge­sot­tene Szenekenner überraschen. Aktuell ist es wieder einmal so weit, denn es ist ein ungeöffnetes Nintendo 64 Disk Drive Dev Kit aufgetaucht.

Floppy-Laufwerk für Japan

Das Sammeln von Videospielen und der dazugehörigen Hardware ist schon lange eine Disziplin, bei der mitunter viel Geld den Besitzer wechselt. Sechsstellige Beträge sind mittlerweile Normalität. Doch es gibt immer wieder auch Ereignisse, die in der Szene für Aufsehen sorgen. Vor einigen Jahren zeigte sich etwa der Prototyp einer "Nintendo PlayStation" und das aktuell Auftauchen eines speziellen Nintendo-Zubehörs versetzt die Fachwelt in Aufregung.Denn der YouTuber Shane Luis hat auf Twitter eine absolute Rarität vorgestellt und auch Fotos davon gezeigt (via The Verge ). Luis schreibt dazu: "Ich wurde gebeten, ein Nintendo 64 Disk Drive (64DD) Development Kit von einem privaten Videospielsammler zu verifizieren und zu fotografieren. Das System war neu im Karton und musste sorgfältig dokumentiert werden." In der Box befanden sich auch für leere und unbenutzte 64DD Development Disks, dazu kamen noch einige Aufkleber.Wer an dieser Stelle zum ersten Mal von 64DD hört, der muss sich nicht wundern: Bei diesem Laufwerk handelte es sich um ein wenig genutztes System, das das Abspielen von proprietären Floppy-Disks ermöglichte. Dieses erschien aber nie im Westen, sondern nur in Japan. 64DD alleine ist bereits selten, ein (noch dazu ungeöffnetes) Entwickler-Kit hingegen ist eine komplett andere Sammler-Dimension.Eine Besonderheit des Dev-Kits ist, dass dem Ganzen ein Adapter beiliegt, mit dem man zwei N64-Cartridges. Das eigentliche 64DD wurde unter der Konsole platziert, damit wurde Nintendo 64 im Wesentlichen doppelt so hoch wie als normale Konsole. Viele Spiele gab es dafür übrigens nicht, denn (in Japan) kamen gerade einmal neun Titel heraus.