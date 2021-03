Monster Hunter Stories 2 - Neuer Trailer enthüllt den Release-Termin

Derzeit befinden sich gleich zwei unterschiedliche Monster-Hunter-Spiele in der Entwicklung. Während Monster Hunter Rise schon in diesem Monat für die Switch startet, hatte Monster Hunter Stories 2 bislang noch keinen konkreten Release-Termin - bis jetzt. Begleitet wurde das Datum von einem neuen Trailer, der uns schon einmal in die Welt des Rollenspiels blicken lässt.Wie Nintendo zusammen mit Capcom nun bekanntgab, erscheint Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin weltweit am 9. Juli 2021. Dieser Termin gilt dann nicht nur für die Switch, son­dern auch für die Steam-Version. Anders als bei Monster Hunter Rise müssen PC-Spieler hier also nicht länger warten.Monster Hunter Stories 2 ist das zweite klassische Rollenspiel im inzwischen auch hier­zu­lan­de beliebten Monster-Hunter-Universum. Als Nachfahre des legendären Monster-Riders Red stürzen sich Spieler in ein Abenteuer, das mit dem Massenverschwinden von Rathalos be­ginnt. Ein Wyverianisches Mädchen vertraut dem Helden zudem ein geheimnisvolles Ei an, dessen Inhalt für weitere Konflikte sorgt, wie der nun veröffentlichte Trailer verrät.Am Ende des Videos gibt Capcom außerdem einen Ausblick auf die Koop-Quests und fasst noch einmal die Extras der Deluxe Edition und Vorbesteller-Boni zusammen.