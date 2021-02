Verpeilt anecken: Update für Roombas sorgt seit Wochen für Verwirrung

iRobot kämpft nach einem Update mit verwirrten Saugrobotern . Die Firmware sorgt bei den Modellen Roomba i7 und S9 dafür, dass sie statt gezielten Mustern zu folgen nur noch verwirrt herumfahren. Das Problem besteht wohl seit Wochen, ein Fix lässt auf sich warten.

Wenn der Staubsauger nur noch durch die Wohnung peilt

Fix könnte noch Wochen dauern

Saugroboter sind in den letzten Jahren immer schlauer geworden und können je nach Sensoren ihre Umgebung erkennen, Objekten ausweichen und effiziente Routen planen. All diese schönen Möglichkeiten hängen aber eng mit einer guten Software zusammen. iRobot sieht sich jetzt der Kritik ausgesetzt, dass man beim Update 3.12.8 wohl alle nötige Sorgfaltspflicht hat vermissen lassen.Ein gutes Bild der aktuellen Lage liefern dabei unzählige Einträge in Hilfeforen und auf sozialen Medien wie Twitter. Wie The Verge schreibt, zeigen sich die Probleme wohl für Nutzer der Modelle i7 und i9. Betroffene berichten unter anderem darüber, dass sich der Saugroboter nur noch im Kreis dreht, komischen Mustern folgt und nicht mehr selbstständig die Dockingstation ansteuern kann. Wie ein Nutzer auf Reddit schreibt: "Diese Roboter sehen seit dem Update betrunken aus."Neben dem Frust über das fehlerhafte Update ist es aber auch die Reaktion des Herstellers, die die Gemüter zusätzlich hochkochen lässt. Update 3.12.8 war bereits am 20.01.2021 veröffentlicht worden, doch auch aktuell spricht iRobot im Kontakt mit Kunden immer noch von "einigen Wochen", bis mit einem Fix zu rechnen ist.Bis dahin ist es Betroffenen zwar möglich, in Zusammenarbeit mit dem Support einen Rollback zu veranlassen, doch hier wartet im Zweifel aber weiterer Ärger. So beschweren sich Nutzer darüber, dass iRobot das Update immer noch automatisch zu verteilen scheint. Und so saugen sich einige Saugroboter nach dem mühsamen Rollback weniger später wieder die fehlerhafte Firmware.