Das Hybrid-Smartphone: Microsoft Surface Duo ab sofort erhältlich

Das Microsoft Surface Duo startet ab heute auch in Deutschland. Zu Prei­sen ab 1549 Euro kann man sich das Hybrid-Smartphone mit zwei Dis­plays und Google Android-Betriebssystem nach Hause holen, um Teil eines interessanten Hard­ware-Experiments zu werden.

Surface Duo lockt vor allem mit Dualscreen-Multitasking

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 mit Microsoft Launcher Display 2x 5,6 Zoll /8,1 Zoll AMOLED, 1350 x 1800 bzw. 2700 x 1800 Pixel, Seitenverhältnis 4:3 (3:2), 401 ppi, Gorilla Glass Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 128 / 256 GB UFS 3.0, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Zweifach-Magnetometer, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Hall-Sensor Verbindungen LTE, USB-C 3.1, Bluetooth 5.0, WLAN AC, WWAN, Nano-SIM, e-SIM Akku 3577 mAh, 18 Watt Schnellladen Eingabegerät Surface Slim Pen, Surface Pen und Surface Hub 2 Pen Maße Offen 186,9 x 145,2 x 4,8 mm, geschlossen 93,3 x 145,2 x 9,9 mm Gewicht 250 Gramm Preis 128 GB-Version 1549 Euro, 256 GB-Version 1649 Euro

Das Surface Duo ist in Deutschland in zwei Varianten zu haben, die sich nur durch den je­weils 128 GB oder 256 GB großen internen Flash-Speicher unterscheiden. Bisher kann man das Dualscreen-Smartphone nur unabhängig von einem Mobilfunkvertrag über Mi­cro­soft-Partner wie Saturn oder eben über den Store des Softwarekonzerns selbst erwerben. Der Vorteil bei Saturn : Viele Märkte bieten das Dual-Screen-Smartphone zur Abholung vor Ort an, weshalb Interessierte ihr Gerät noch schneller in den Händen halten könnten als bei einer Lieferung nach Hause.Mit dem Surface Duo wagt sich Microsoft nicht nur in den hart umkämpften Smartphone-Markt vor, sondern setzt sogar erstmals seit dem Scheitern von Windows 10 Mobile auf An­dro­id als Betriebssystem. Natürlich bietet das Surface Duo diverse Anpassungen für die Nut­zung auf zwei Bildschirmen und eine tiefgreifende Integration der Microsoft-Apps aus dem Of­fice-Öko­sys­tem.Technisch bringt das Surface Duo zwar einen höchst ungewöhnlichen Formfaktor mit, nutzt aber eine ältere Plattform. So hat das Gerät zwei 5,6 Zoll große und sehr hoch auflösende OLED-Displays mit 1350 x 1800 Pixeln bzw. zusammengenommen eben 2700 x 1800 Pixeln, die von frei justierbaren Scharnieren zusammen gehalten werden und mit dem Surface Pen auch per Stift bedient werden können.Andererseits hat das Gerät aber relativ breite Rän­der und kommt mit dem inzwischen zwei Jahre alten Qualcomm Snapdragon 855 Oc­ta­core-SoC daher. Der Chip bietet aber immer noch mehr als ausreichend Leistung und wird immer mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher kom­bi­niert, kann aber in Sachen Performance auch nicht mehr mit den neuesten High-End-SoCs von Qualcomm & Co mithalten.Das Surface Duo hat außerdem nur eine ein­zel­ne 11-Megapixel-Kamera und bietet einen mit 3577 mAh nicht unbedingt üppigen Strom­spei­cher, der gleich zwei Displays betreiben muss. Im Grunde dürfte das Surface Duo also vor allem durch seine Software-Features bei ei­ni­gen Kunden punkten können, bietet es doch interessante Möglichkeiten zum Multitasking über die beiden Bildschirme hinweg.Das Surface Duo kann ab sofort im Online-Shops von Saturn für 1549 Euro (128 GB) bzw. 1649 Euro (256 GB) erworben werden.