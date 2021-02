Nur noch für kurze Zeit: Deal-Aktion 60 GB LTE Allnet Flat bei Telefónica

Bei Mobilcom-Debitel ist für kurze Zeit eine Aktion geboten, die sich klar an Vielsurfer richtet. Nur noch bis zum 16.02. kann die 60 GB Allnet Flat zum reduzierten Preis von 24,99 Euro gebucht werden. Darüber hinaus wird auch die einmalige Anschlussgebühr bei dem Deal deutlich geringer.

Letzte Chance auf eine 60 GB Allnet Flat zum Schnäppchenpreis

60 GB LTE Internet-Flat (Maximaler 225 Mbit/s)

Telefónica Netz

Flatrate für Telefonie & SMS

Nutzung von VoLTE & WLAN Call

EU-Roaming

Tarif Monatlich kündbar

Nur 24,99€ monatliche Grundgebühr statt 39,99€

Einmaliger Anschlusspreis nur 9,99€ statt 39,99€

60 GB Allnet Flat im Netz von Telefónica

Mobilcom-Debitel

In den letzten Jahren ist eine sehr deutliche Steigerung bei den mobilen Datenvolumen in Mobilfunktarifen zu spüren. Im Bereich der Angebote mit sehr viel Surf-Kapazität macht jetzt Mobilcom-Debitel die Buchung mit einer kurzen Aktion schmackhaft, bei der Kunden deutlich sparen können. Vom 12.02. - 16.02.21 wird die 60 GB Allnet Flat im Netz von Telefónica mit einem satten Rabatt von 38 Prozent auf den Monatspreis angeboten. Im Kleingedruckten werden hier maximale Geschwindigkeiten von 225 Mbit/s zugesagt, eine Nutzung von 5G ist nicht vorgesehen.Damit kann der Tarif in den nächsten vier Tagen zu einem Preis von 24,99 Euro pro Monat gebucht werden - normal werden 39,99 Euro monatlich fällig. Für Kunden, die Flexibilität schätzen besonders wichtig: Eine Kündigung ist monatlich möglich, vergleichbare Angebote haben hier oft eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Darüber hinaus streicht man innerhalb des Aktionszeitraums auch die einmalige Anschlussgebühr deutlich zusammen. Statt 39,99 Euro werden hier bei Nutzung des Aktions-Angebots nur 9,99 Euro fällig.Im Anschluss haben wir euch noch einmal, gültig bis 16.02.2021, zusammengefasst: