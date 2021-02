Apple-Geschenkkarte: Amazon bietet jetzt 15% Guthaben-Bonus an

Der Online-Händler Amazon bietet ab sofort Apple-Geschenkkarten für den App Store und iTunes mit einem Bonusguthaben in Höhe von 15 Prozent an. Im Gegensatz zu ähnlichen Discounter-Aktionen werden die Guthaben-Codes allerdings direkt per E-Mail versendet.

Gutschein für mind. 25 Euro kaufen und 15% Bonus erhalten

25 Euro Apple-Guthaben + 3,75 Euro Bonus = 28,75 Euro

50 Euro Apple-Guthaben + 7,50 Euro Bonus = 57,50 Euro

100 Euro Apple-Guthaben + 15 Euro Bonus = 115 Euro

200 Euro APple-Guthaben + 30 Euro Bonus = 230 Euro

Besitzer eines iPhone , iPad, Mac oder Apple TV überrascht Amazonmit einer Dreingabe, wenn sie sich für den Kauf einer Apple-Geschenkkarte im Wert von 25 bis 200 Euro entscheiden. Beim Einlösen des Gutscheins erhält man bis zum 28. Februar den beliebten 15-Prozent-Bonus, welchen oftmals auch Lebensmittelhändler wie Aldi, Lidl, Netto oder Edeka gewähren. Der Versand der passenden Codes erfolgt per E-Mail, weshalb man sich den Weg zum Discounter - gerade bei winterlichen Wetterverhältnissen - sparen kann.Beim Kauf der Apple-Guthabenkarte auf Amazon.de haben Kunden die Möglichkeit zwischen drei Fixbeträgen (25, 50 und 100 Euro) auszuwählen oder einen individuellen Betrag von bis zu 200 Euro anzugeben. In den vordefinierten Optionen und bei einem maximalen Gut­schein­be­trag staffeln sich die Boni wie folgt.Somit werden bis zu 30 Euro Bonusguthaben ermöglicht, die man selbst mit seiner Apple ID verknüpfen oder an die Familie, Freunde und Bekannte verschenken kann. Für Letzteres bietet Amazon an, die E-Mail des Beschenkten, eine Grußbotschaft, die Anzahl an Gutscheinen und das Lieferdatum dessen anzupassen. Eben­so stehen insgesamt elf Motive zur Aus­wahl, um die Apple-Geschenkkarte zu per­so­na­li­sie­ren. Mit dabei sind Anlässe wie Geburtstage, Feiertage und diverse Glückwünsche. Genutzt werden kann das Guthaben im iTunes Store, dem App Store und bei Apple Music.Laut Amazon gilt die Guthabenkarte nur für Kunden aus Deutschland. In anderen Länder, z.B. in Österreich und der Schweiz, kann der Gutschein nicht eingelöst werden.