Clubhouse: Facebook schmeißt die Klonmaschine an, startet Nachbau

Inzwischen wundert sich keiner mehr, wenn Facebook an einer neuen App ar­beitet, deren Funktionalität rein zufällig genau dem entspricht, was ein beliebtes Produkt eines Drittherstellers bietet. Jetzt ist Clubhouse an der Reihe, jene Audio-Chat-App, die gerade weltweit durch die Decke geht.

Clubhouse weiter in der Betaphase und nur für iOS

Apple / Clubhouse

Wie die New York Times berichtet, arbeitet Facebook an einem neuen "Audio-Chat-Produkt", das der noch relativ neuen App Clubhouse entspricht. Der Konzern will damit in "neue Formen der Kommunikation expandieren", so der Bericht. Angeblich hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg ein persönliches Interesse an Apps und Diensten rund um Sprachkommunikation.Clubhouse ist eine bisher nur für Geräte mit Apples iOS verfügbare App, deren Nutzer sich in Audio-Chaträumen treffen können, um dort diverse Themen zu diskutieren. Das Produkt war in den letzten Wochen plötzlich extrem populär geworden, vor allem wegen einem großen Interesse von Nutzern aus dem Social-Media und Business-Bereich.Facebooks Management habe jüngst Teams beauftragt, an einem Clubhouse entsprechenden Produkt zu arbeiten. Noch steckt das Vorhaben aber in den frühesten Stadien der Entwicklung, so dass offen ist, wie es damit weiter vorangehen oder wann mit einer Veröffentlichung gerechnet werden kann.Facebook ist dafür bekannt, dass man immer wieder Dienste und Produkte von Drittfirmen oder Konkurrenten nachbaut, um sie in eigene Angebote zu integrieren. So wurden Snapchats "Stories" als Teil von Instagram nachgebaut und die aus zahllosen Videos bestehende Timeline von TikTok kurzerhand als "Reels" ebenfalls in Instagram integriert.Als Videokonferenzen mittels Zoom im letzten Jahr plötzlich extrem populär wurden, bekam Facebook binnen kürzester Zeit einen Videochat-Serivce namens "Rooms" spendiert. Clubhouse wurde vor allem deshalb beliebt, weil die selbsternannte Elite des Silicon-Valley an der US-Westküste es als Ort für private Gruppengespräche für sich entdeckte.Mittlerweile liegt das Tool im Apple App Store in Europa auf den vorderen Plätzen, auch weil Clubhouse noch immer den Anschein der Exklusivität aufrechterhält, weil man nur auf Einladung Zugriff bekommt. Zuletzt sorgten Elon Musk, Mark Zuckerberg selbst und diverse Musik- und Social-Media-Stars mit "spontanen" Auftritten in Gesprächsräumen in Clubhouse für weitere Aufmerksamkeit.