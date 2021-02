Dogecoin: Satire-Kryptowährung erlebt einen erstaunlichen Höhenflug

Die auf einem Meme basierende Kryptowährung Dogecoin war eigentlich ein Witz. Denn die Satirezahlungseinheit wollte ursprünglich vor allem Bitcoin parodieren, doch sie etablierte sich in der schnelllebigen Welt dieser alternativen Zahlungsmittel. Und sie ist populärer denn je.

Super Bowl 2021: Satire-Kryptowährung Dogecoin mit eigenem Spot

In Top-10 aller Kryptowährungen

Dogecoin war eigentlich ein Scherz, mit dem die Macher vor einigen Jahren die regelrechte Explosion an Kryptowährungen parodieren wollten. Doch während viele einstige Bitcoin-Konkurrenten wieder verschwunden sind, ist Dogecoin nach wie vor präsent - und erlebt aktuell einen Kursrekord.Erschienen ist Dogecoin Ende 2013, der Name basiert auf dem populären Meme Doge. Diese zeigt in der Regel einen "lächelnden" Hund der Rasse Shiba und gehört zu den populärsten Memes überhaupt. In der Regel werden bei Doge-Bildern mit Comic Sans ironische innere Monologe dargestellt und das war sicherlich auch ein Grund, warum Dogecoin diesen Namen bekommen hat.Dogecoin war lange Zeit auch eine Randerscheinung, die von der Krypto-Coin-Szene zur Kenntnis, aber nicht wirklich ernst genommen wurde. Doch seit einigen Tagen befindet sich Dogecoin auf einem unerwarteten Höhenflug. Erst gestern legte sie um 65 Prozent zu und erreichte am Sonntag einen Wert von 8,4 Cent (via CNBC ). Auch in den Tagen zuvor ging es nach oben.Trotz des verhältnismäßig unspektakulären Wertes von Dogecoin ist der gesamte Marktwert gewaltig, denn zusammengerechnet sind es 9,5 Milliarden Dollar, die an Dogecoins unterwegs sind. Damit ist Dogecoin im Ranking von CoinMarketCap in die Top-10 aller virtuellen Währungen gerutscht.Der Grund für die plötzliche Popularität ist recht schnell erklärt: prominente Unterstützung. So hat Tesla-CEO Elon Musk zuletzt immer wieder Dogecoins in Tweets erwähnt und das ist für so manchen bereits genug, um zu investieren. Zuletzt haben sich auch Rapper Snoop Dogg und Kiss-Sänger und -Bassist Gene Simmons hinter Dogecoin gestellt.