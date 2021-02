Tipp: Datenübertragung der Google Play Musik-Mediathek noch möglich

Am 24. Februar 2021 ist endgültig Schluss: Google wird die Google Play Musik-Nutzer-Mediatheken löschen. Bis dahin haben Nutzern nun noch ein paar Tage Zeit, ihre Daten zu sichern und zu YouTube Music zu übertragen.

Um welche Daten geht es?

YouTube

Wer eine Google Play Musik-Mediathek hat und bisher noch nicht zu YouTube Music gewechselt ist, kommt in diesen Tagen noch einmal eine letzte Erinnerung, dass der Dienst eingestellt wurde. Google hatte die Google Play Musik-Mediathek im Frühjahr 2020 auf das Abstellgleis befördert und Nutzer seither davor gewarnt, das alle dort hinterlegten Daten und damit auch die Musik gelöscht werden. Mitte 2020 hatte Google dann in der YouTube Music-App einen eigenen "Umzugs"-Bereich gestartet, über den man den Transfer anstoßen kann.Besonders erfolgreich war Google übrigens im vergangenen Jahr mit der Bitte, seine Daten umziehen zu lassen nicht. Erst nach dem der Konzern angefangen hatte, die ersten Features zu streichen, fühlten sich die noch aktiven Nutzer bewogen, den Wechsel zu YouTube Music anzustoßen.Wer das aber jetzt noch immer nicht gemacht hat, wird nun von Google noch einmal daran per E-Mail erinnert. Da heißt es:Weitere Details hat Googl edazu auf einer Übersichtsseite gesammelt