Surface Firmware-Updates verbessern Sicherheit und Systemstabilität

Microsoft verteilt neue Firmware für die Surface Pro -Geräte der fünften und sechsten Generation. Die Updates verbessern die all­ge­mei­ne Stabilität sowie Kompatibilität - weitere Details wurden bisher nicht genannt.

So bekommt ihr das Update

Neue Versionshinweise von den Surface Update-Seiten:

Die neuen Updates sind ab sofort für Besitzer des Surface Pro 5 und Surface Pro 6 erhältlich. Die neue Firmware bringt Fehler­be­heb­ungen und allgemeine Sta­bi­li­täts­ver­bes­se­rungen und wird daher allen Nutzern empfohlen. Mehr Informationen gibt es zu diesem Update bislang nicht. Die folgenden Updates sind für alle Pro 5 und Pro 6-Geräte mit Windows 10 Mai 2019 Update alias Windows 10 Version 1903 höher verfügbar. Bekannte Probleme gibt es laut Microsoft derzeit nicht.Surface-Updates werden immer nur schrittweise veröffentlicht - dass heißt, das nicht jedes Surface das Update zur gleichen Zeit angeboten bekommt, aber es wird aber nach und nach an alle Geräte ausgeliefert. Um den Download zu erzwingen, sucht man über Einstellungen (Start /Einstellungen) nach Update & Sicherheit, und klickt auf "nach Updates suchen". Wichtig und zu beachten ist, ist das Firmware-Updates nicht deinstalliert oder auf eine frühere Version zurückgesetzt werden können.Die Updates sind zudem kumulativ. Wenn das neueste Update installieren wird, werden alle vorherigen Updates, die noch nicht installiert sind, mit heruntergeladen und installiert. Nach dem Update muss das Gerät neu gestartet werden, um den Installationsprozess abzuschließen.Die Updates werden über die automatische Windows Update-Funktion angeboten. Microsoft weist darauf hin, dass die Surface-Updates in Etappen veröffentlicht werden. Falls die Firmware-Updates also noch nicht angezeigt werden, sollte man es nach einiger Zeit noch einmal neu versuchen oder wie oben beschrieben "erzwingen".