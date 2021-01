Monster Hunter Rise - Trailer und neue Details zur Demoversion

Im März erscheint Monster Hunter Rise zunächst exklusiv für die Nintendo Switch . Schon morgen dürfen Interessierte das Spiel ausprobieren - heute gibt es erst einmal einen neuen Trailer zur Monsterhatz.Nintendo hat heute im Rahmen eines Online-Events neue Details zu Monster Hunter Rise und vor allem der schon in Kürze startenden Demo verraten. Diese beginnt nämlich bereits am 8. Januar 2021 und kann über den E-Shop der Switch heruntergeladen werden. Ins­ge­samt umfasst diese vier unterschiedliche Quests: für Einsteiger, für Fortgeschrittene sowie zwei Trainings-Quests. In letzteren können Spieler dann vor allem das Wyvern-Reiten trai­nie­ren. Das neue Feature ist erstmals auch im neuen Video zu sehen.Ebenfalls werden in der Demo alle 14 Waffentypen des Spiels zur Verfügung stehen und wer möchte, kann auch den Multiplayer testen. Zu beachten ist, dass die Demo nur bis zum 1. Februar läuft. Die finale Version von Monster Hunter Rise erscheint am 26. März.