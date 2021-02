Schnäppchen: 18 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz mit Netflix Premium

Der Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel bietet jetzt noch einmal einen günstigen Kombi-Deal an. Dabei gibt es einen Green-Tarif mit 18 GB im Netz der Telekom inklusive einem Netflix-Premium-Abo für zusammen 29,98 Euro.

So funktioniert es für Netflix-Kunden

Aktions-Übersicht

18 GB LTE Internet Flat

Flat Telefonie & SMS

Flat EU-Roaming

Telekom-Netz

VoLTE und WLAN-Call

Inklusive Netlix Premium-Abo

39,99 Euro einmaliger Anschlusspreis - sparen durch SMS

29,98 Euro pro Monat in den ersten 24 Monaten, dann 47,98 Euro

Allnetflat und Netflix für 29,98 Euro monatlich

Neue Serien und Filme im Überblick

Man spart dabei im Vergleich zum regulären Angebot 25 Euro, also rund 45 Prozent. Die Aktion für den sogenannten Green-Tarif von Mobilcom-Debitel läuft nur für kurze Zeit. Es handelt sich bei dem Angebot um einen Laufzeitvertrag mit 24 Monaten Mindest­lauf­zeit im Netz der Telekom . Das Angebot beinhaltet eine Allnetflat in alle deutsche Netze, EU-Roaming und 18 GB LTE mit maximaler Downloadgeschwindigkeit von 21,6 Mbit/s. Dazu bekommt man das sonst rund 18 Euro teuere Netflix-Premium-Abonnement und zahlt für alles zusammen nur 29,98 Euro monatlich.Auch wer bereits Netflix-Kunde ist, kann bei der Aktion profitieren . Das funktioniert dann so, dass man von Mobilcom Debitel einen Link gesendet bekommt, im die Konten zu verknüpfen. Man meldet sich dann einfach mit den bestehenden Netflix-Zugangsdaten an. Der bereits bestehende Netflix-Vertrag wird automatisch pausiert (nicht gekündigt), so zahlt man nicht doppelt. Nach Beendigung des Vertrages mit Mobilcom-Debitel wird der ursprüngliche Vertrag mit Netflix fortgeführt.Der Anbieter gewährt während der gesamten Nutzungszeit einen Rabatt und hat jetzt zusätzlich die Tarifpreise in den ersten 24 Monaten noch weiter gesenkt. In den ersten zwei Jahren gibt es eine automatische Gutschrift in Höhe von 25 Euro pro Monat, ab dem 25. Monat gibt es dann nur noch 7 Euro Rabatt, sodass man dann 47,98 Euro zahlen müsste. Die Kündigungsfrist für den Kombi-Tarif beträgt drei Monate zum Vertragsende. Bei nicht rechtzeitiger Kündigung verlängert sich der Vertrag um weitere zwölf Monate.Die Kosten teilen sich laut Anbieter wie folgt auf: 13,99 Euro für den Tarif und 15,99 Euro für Netflix Premium . Das Premium-Abo kostet bei Netflix direkt regulär 2 Euro mehr, also 17,99 Euro. Man kann mit dem Abo dann bis zu vier Geräte gleichzeitig nutzen und in Ultra-HD-Qualität streamen. Bei Abschluss des Vertrags fällt eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro an. Diese kann man wieder zurückbekommen, wenn man innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Aktivierung eine SMS mit dem Inhalt "AG Online" an die 22240 sendet.