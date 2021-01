Netflix, Disney+ & Prime Video: Das sind die Highlights der Woche

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ bringen in der letzten Ja­nuar­wo­che mehr als 15 neue Filme und Serien in die Wohnzimmer ihrer Mit­glie­der. Zu den Highlights der Video-Streaming-Dienste zählen neue Fol­gen von Snowpiercer und viele Blockbuster für Junggebliebene.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 4)

Snowpiercer: Staffel 2 ab 26. Januar

Go Dog Go ab 26. Januar

Die Ausgrabung ab 29. Januar

Abenteuer 'Ohana ab 29. Januar

Bajocero (Unter Null) ab 29. Januar

We Are: The Brooklyn Saints ab 29. Januar

Unheimliche Gegner ab 31. Januar

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 4)

Force Of Nature ab 25. Januar

Pitch Perfect - Die Bühne gehört uns! ab 25. Januar

Pitch Perfect 2 ab 25. Januar

Selbst ist die Braut ab 27. Januar

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 4)

Ostwind 3: Aufbruch nach Ora ab 29. Januar

Ostwind 4: Aris Ankunft ab 29. Januar

Flicka 2 ab 29. Januar

Flicka 3 - Beste Freunde ab 29. Januar

Schwesterherzen - Ramonas wilde Welt ab 29. Januar

Neue Serien und Filme im Überblick

In der Woche vom 25. bis 31. Januar halten sich die drei großen Streaming-Anbieter mit echten Krachern leicht zurück. Lediglich Netflix geht mit der zweiten Staffel von Snowpiercer auf Sendung. Bei Amazon Prime Video gibt es hingegen die ersten beiden Teile der Pitch Perfect-Filme mit Anna Kendrick und Rebel Wilson zu sehen, während Disney+ vor allem Jugendliche und Pferdefreunde ansprechen möchte. Ab dem 29. Januar zeigt der Micky-Maus-Konzern dabei diverse Filme des Ostwind- und Flicka-Franchise.Als Trostpflaster gibt es für Serienfans jede Woche eine neue Folge von The Expanse (Prime Video) und WandaVision (Disney+) zu sehen. Zudem sollte man bereits jetzt ein Auge auf die Februar-Highlights werfen, die seitens Netflix und Disney bereits veröffentlicht wurden. Während Netflix mit Originals und zeitweilig exklusiven Blockbustern wie Tribes of Europa, Baywatch und Neues aus der Welt auffährt, geht bei Disney+ im Februar eine komplett neue Themenwelt (Star) an den Start, die das Streaming-Abo um einige hundert Titel erweitern wird. Darunter Eigenproduktionen wie Big Sky und Love, Victor.