iOS 14.4-Update bringt ein paar Neuerungen: So bekommst du es

Apple hat das bereits erwartete Update auf iOS 14.4 herausgegeben, welches viele kleine Neuerungen und Verbesserungen mitbringt. Die neue Version startet zudem mit Fehlerbehebungen unter anderem für HDR-Fotos.

So bekommt man iOS 14.4

Jetzt aktualisieren

iOS 14.4 enthält folgende Verbesserungen für dein iPhone: Die Kamera erkennt kleinere QR-Codes.

Bluetooth-Geräte können mithilfe einer Option in "Einstellungen" klassifiziert werden, um Kopfhörer korrekt für Audiomitteilungen zu identifizieren.

Du erhältst eine Mitteilung, wenn die Kamera deines iPhone nicht als Originalkamera eines iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro oder iPhone 12 Pro Max verifiziert werden kann.

Bildartefakte können in HDR-Fotos auftreten, die mit dem iPhone 12 Pro aufgenommen wurden.

Das Widget "Fitness" zeigt unter Umständen aktualisierte Aktivitätsdaten nicht an.

Die Tastatureingabe kann verzögert sein und es werden keine Vorschläge angezeigt.

Die Tastatur kann in "Nachrichten" in der falschen Sprache angezeigt werden.

Das Aktivieren der Schaltersteuerung in "Bedienungshilfen" kann verhindern, dass Telefonanrufe vom Sperrbildschirm aus beantwortet werden können.

Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du unter: https://support.apple.com/kb/HT201222

Apple

Ein wichtiges Update kommt nun bezüglich der Erkennung von Original- Apple-Ersatzteilen. Dabei gibt es eine Mitteilung, wenn die Kamera eines iPhones nicht als Originalkamera eines iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro oder iPhone 12 Pro Max verifiziert werden kann. Die neue Version bringt laut den bisher bekannten Veröffentlichungs-Notizen eine Reihe Fehlerbehebungen und Optimierungen. Die Liste der Änderungen ist aber recht übersichtlich - viel neues gibt es nicht. Wir haben die kompletten Release-Notes für euch am Ende des Beitrag mit angefügt.Das Update steht ab sofort über die bekannten Wege zur Verfügung: Nutzer können die Aktualisierung über die Auto-Update-Funktion beziehen oder das Update in den Einstellungen selbst anstoßen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate.Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt. Die Verteilung erfolgt als Over-The-Air-Update (OTA) je nach den Nutzer-Einstellungen ent­we­der zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Das Update wird allen Nutzern empfohlen.