WhatsApp-Beta: "Später lesen"-Ordner für störende Unterhaltungen

In der neuen Beta-Version bietet WhatsApp seinen Nutzern die Mög­lich­keit, störende Chats in einen "Später lesen"-Ordner zu ver­schie­ben. Die­se Unterhaltungen finden sich dann nicht mehr im Haupt­be­reich wie­der und aktivieren sich bei Nachrichteneingang nicht mehr selbst.

Neue Beta-Version bringt "Später lesen"-Funktion

Chats bleiben dem Hauptbereich fern

Wer sich wünschte, von bestimmten WhatsApp-Chats nicht mehr gestört zu werden, konnte diese bislang einzig stumm schalten. Akustische Benachrichtigungen blieben damit entweder für 8 Stunden, 1 Woche oder für immer aus. Allerdings erschien dabei die betreffende Un­ter­hal­tung nach wie vor in der regulären Übersicht der Chats und neue Nachrichten wurden wei­ter­hin angezeigt.Wie dem Infodokument der Beta-Version 2.21.2.2. von WhatsApp zu entnehmen ist, soll die Anwendung eine neue Funktion erhalten, mit welcher sich Unterhaltungen in einen "Spä­ter lesen"-Ordner verschieben lassen. Angezeigt wird der Ordner ganz oben unter dem Reiter "Chats". Das neue Feature soll die Archivierungs-Funktion ersetzen beziehungsweise er­wei­tern.Bislang wurden Nutzer auch bei archivierten Chats weiter über neu empfangene Nachrichten informiert und die betreffende Unterhaltung aus dem Archiv wieder zurück in den Hauptbereich verschoben. Wird ein Chat nun in den "Später le­sen"-Ordner verschoben, bleibt er dort so lan­ge stumm geschaltet und tritt nicht mehr un­er­wünscht oder störend in Erscheinung, bis der Nut­zer gezielt die jeweilige Unterhaltung an­steu­ert.Noch ist nicht bekannt, wann die neue Funktion in der Hauptversion verfügbar sein wird. Sobald dies allerdings der Fall ist, können alle, die auf "Später lesen" verzichten wollen, über die Chat-Einstellungen von WhatsApp unkompliziert zur alten Funktionalität zurückkehren.