Belkin muss Powerbank mit Wireless-Charger-Funktion zurückrufen

Der Zubehör-Hersteller Belkin muss weltweit ein Produkt zurückrufen, dass sich als Sicherheits-Risiko für die Nutzer herausgestellt hat. Es handelt sich um eine Ladestation für die drahtlose Energieversorgung , die mit einem Akkupack daherkommt.

35B01DO6029400-35B01DO6033704

35B01DO5010350-35B01DO5014350

35B01DO6016560-35B01DO6020560

35B01DO5014500-35B01DO5020003

35B01DO6010001-35B01DO6010500

35B01DO6010501-35B01DO6015500

Bitte nicht mehr nutzen

Pixabay

Konkret handelt es sich um das Produkt mit der Bezeichnung "Portable Wireless Charger+ Stand Special Edition". Es handelt sich im Grunde um eine Powerbank mit ausklappbarem Ständer, in den das Smartphone gestellt werden kann um den Bildschirm im Blick behalten zu können, während das Mobiltelefon per Induktion aufgeladen wird. Der integrierte Akku hat eine Kapazität von 10.000 mAh.Nun hat man aber festgestellt, dass es im Netzteil der Geräte ein Problem gibt. Das kann verschiedene Folgen haben. Die Rede ist hier von Stromschlägen, die sich Nutzer einfangen können, aber auch eine Überhitzung des Akkus mit entsprechender Brandgefahr liegt im Rahmen der Möglichkeiten. Betroffen sind laut Belkin Geräte, deren Seriennummern in folgenden Bereichen liegen:Besitzer des Gerätes können nachprüfen, ob der Rückruf an sie adressiert ist, indem sie auf den Aufdruck auf dem Akku schauen. Belkin stellt ein Formular bereit, mit dem Anwender die Rückabwicklung einleiten können. Der Hersteller erstattet dabei den Kaufpreis. Ein Austauschgerät wird nicht angeboten, da das fragliche Produkt wohl nicht mehr produziert wird.Wie genau Belkin auf das Problem aufmerksam geworden ist, wurde nicht näher bekannt. "Es wurden weder Personen- noch Sachschäden berichtet", hieß es von Seiten des Unternehmens. Trotzdem wird dringend empfohlen, das Produkt nicht mehr zu nutzen. "Andere drahtlose Belkin-Ladegeräte oder andere Belkin-Produkte sind nicht von diesem Rückruf betroffen", hieß es weiter.