Nintendo: Übernahme von Next Level Games steht bevor

Nach großen Erfolgen wie Luigi's Mansion 3 steht das kanadische Ent­wick­ler­stu­dio Next Level Games kurz vor der Übernahme durch Nintendo. Wie aus Japan zu hören ist, soll der Deal für eine noch intensivere und produktivere Zusammenarbeit sorgen.

Finanzielle Einzelheiten noch unbekannt

Wie Nintendo heute bekannt gegeben hat, wird das japanische Unternehmen das kanadische Entwicklerstudio Next Level Games übernehmen . Mit einigen sehr bekannten Titeln wie bei­spiels­wei­se Luigi's Mansion 3 konnte sich Next Level Games bereits vor der an­ge­kün­dig­ten Übernahme als exklusiver Nintendo-Entwickler einen Namen machen.Nachdem Nintendo den ersten Teil der Luigi's-Mansion-Reihe noch selbst entwickelte, über­zeug­te Next Level Games bei Teil zwei und drei auf ganzer Linie. Besonders Luigi's Mansion 3 gilt dabei dank der herausragenden Animations- und Physikeffekte als eines der technisch re­vo­lu­tio­närs­ten Spiele der Nintendo Switch . Doch auch andere Titel wie Super Mario Stri­kers für den GameCube bzw. die Wii, der Reboot von Punch-Out! auf der Wii, oder das we­ni­ger beliebte Metroid Prime: Federation Force für den Nintendo 3DS stammen aus der ka­na­disch­en Spieleschmiede.Keine der beiden Parteien äußerte sich bisher zu den finanziellen Details der Übernahme. Nin­ten­do geht jedoch davon aus, dass der Deal be­reits bis zum 1. März in trockenen Tüchern ist. Dabei wird das japanische Unternehmen 100 Prozent der Aktien von Next Level Games er­wer­ben und gibt an, dass der Kauf nur einen marginalen Effekt auf die Ergebnisse des Fis­kal­jahr­es haben wird.Nach jahrelanger enger Partnerschaft zwischen Nintendo und Next Level Games soll die vereinbarte Übernahme gewährleisten, dass die Zusammenarbeit in Zukunft noch weiter vertieft wird und ausreichend Ressourcen zur Spiele-Entwicklung bereitstehen.