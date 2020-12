Netflix, Prime Video & Disney+: Die Highlights der Silvesterwoche

Zwischen den Jahren und pünktlich zu Silvester sowie Neujahr stellen Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 25 neue Filme und Serien zum Streamen bereit. Unser wöchentlicher Überblick zeigt euch sämtliche Neustarts der drei beliebten Video-Streaming-Dienste.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 53)

Das Beste vom Rest ab 30. Dezember

Equinox ab 30. Dezember

Transformers: War For Cybertron Trilogy: Kapitel 2: Erdaufgang ab 30. Dezember

Chilling Adventures of Sabrina: Teil 4 ab 31. Dezember

Best of Stand-Up 2020 ab 31. Dezember

Cobra Kai: Staffel 3 ab 1. Januar

Headspace: Eine Meditationsanleitung ab 1. Januar

Traumhaus-Makeover: Staffel 2 ab 1. Januar

Monarca: Staffel 2 ab 1. Januar

What Happened to Mr. Cha? ab 1. Januar

Minimalismus: Weniger ist jetzt ab 1. Januar

Asphalt Burning ab 2. Januar

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 53)

Immer Ärger mit Grandpa ab 28. Dezember

Titanic ab 28. Dezember

Yearly Departed ab 30. Dezember

Vikings - Staffel 6 Teil 2 ab 30. Dezember

Fighting With My Family ab 31. Dezember

Ein leichtes Mädchen ab 01. Januar

Bridget Jones' Baby ab 01. Januar

The Awakening ab 02. Januar

Blade Runner 2049 ab 02. Januar

Kingdom of Heaven - Königreich der Himmel ab 03. Januar

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 53)

Bear Grylls: Stars am Limit - Staffel 5 ab 1. Januar

Erde an Ned (Staffel 1, Episoden 11 - 20) ab 1. Januar

Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte ab 1. Januar

Epic - Verborgenes Königreich ab 1. Januar

Haie - Die ultimativen Jäger ab 1. Januar

Im Reich der Riesenhaie ab 1. Januar

In der Woche vom 28. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 geht Netflix unter anderem mit dem vierten Teil der Chilling Adventures of Sabrina an den Start, der das Finale der Hexen-Serie darstellen wird. Außerdem zieht man die Premiere der dritten Staffel von Cobra Kai auf den 1. Januar vor, womit man das verlängerte Wochenende rund um Neujahr direkt für einen Serienmarathon nutzen kann. Weiterhin stehen im Verlauf des Januars neue Folgen von Riverdale (Staffel 5), Disenchantment (Teil 3) und Snowpiercer (Staffel 2) an.Amazon Prime Video möchte seine Abonnenten in dieser Woche hingegen mit Filmen wie Blade Runner 2049 und Titanic vor den Fernseher locken. Außerdem gibt es für Prime-Mitglieder den zweiten Teil der sechsten Staffel von Vikings sowie Bridget Jones' Baby und The Awakening zu sehen. Bei Disney+ konzentriert man sich vorrangig auf neue Do­ku­men­ta­tio­nen. Freunde von Haien dürften auf ihre Kosten kommen. Abschließend nimmt Bear Grylls Promis mit in den Wald und die Puppentheater-Talkshow Erde an Ned erhält Episoden-Nachschub.