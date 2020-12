Neues Aldi-Notebook: 15,6-Zöller mit Core i5 ab Januar für 499 Euro

Ab dem 4. Januar 2021 steht ein neues Office-Notebook in den Regalen von Aldi Nord und Süd, das mit nur 499 Euro zu Buche schlägt. Der 15,6-Zöller der Medion Akoya-Reihe setzt auf einen Intel Core i5-Pro­zes­sor der 10. Generation, Full-HD-Display und eine 256 GB große SSD.

Full-HD-Display, Intel Core i5-CPU und mögliches SSD-Upgrade

Den Jahresauftakt feiern Aldi und Medion bereits am kommenden Montag mit neuen Technik-Angeboten. Darunter befindet sich das Medion Akoya E15408. Der 15-Zoll-Laptop mit Win­dows 10 Home richtet sich vor allem an Einsteiger- und Nutzer im Home-Office, die auf der Suche nach einem mobilen System für ihre täglichen Büroarbeiten, Videokonferenzen, E-Mails und Co. sind. Für 499 Euro ist das Medion-Notebook in den nördlichen und südlichen Filialen des Discounters erhältlich. Aldi Nord bietet zusätzlich den Verkauf über den haus­ei­ge­nen Online-Shop "Aldi liefert" an.Im Datenblatt wird das Medion Akoya E15408 als "" beschrieben, das auf einen Full-HD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel und IPS-Technik setzt. Unter der Haube kommt ein Intel Core i5-1035G4-Prozessor zum Einsatz, welcher der 10. Generation angehört, vier Rechenkerne aufweist und eine Leistung von bis zu 3,7 GHz abrufen kann. Ihm zur Seite stehen 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher (RAM) und eine 256 GB SSD im M.2-Format. Über einen zusätzlichen M.2-Slot kann der Laptop nachträglich mit einer zweiten SSD aufgerüstet werden.Hinsichtlich der Grafikeinheit wird auf die im Pro­zes­sor integrierte Intel Iris Plus zu­rück­ge­grif­fen. Eine dedizierte Lösung ist nicht vor­han­den. Weiterhin gehören ein Intel-Modul mit WLAN-ac und Bluetooth 5.1 sowie eine 3-Zel­len-Batterie mit 45 Wattstunden und einer prog­nos­ti­zier­ten Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden zur Ausstattung. Unter den An­schlüs­sen zeigen sich zudem ein MicroSD-Kartenleser, ein USB 3.2-Port im Typ-C-Format, ein klas­si­scher USB-A 2.0-Port, HDMI, Audio-Klinken sowie ein proprietärer Netzteilanschluss. Das Gewicht des Medion Akoya E15408 wird mit 1,74 kg angegeben.