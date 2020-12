Book of Boba Fett: Weitere Star Wars-Serie für Disney+ angekündigt

Vor einer Woche hat Disney auf seinem Investor Day eine unglaubliche Ladung an Serien-Inhalten vorgestellt -allen voran zu Star Wars - und seit heute wissen wir: Das war nicht alles. Denn das heute freigegebene Staffelfinale von The Mandalorian hatte eine fett(e) Überraschung.

Boba Fett, Fanliebling

Lucasfilm

Vor einer Woche staunte die Fachwelt Todessterne als Disney eine regelrechte Klonarmee an Star Wars-Inhalten angekündigt hat. Doch Andor, Obi-Wan Kenobi, Lando, The Acolyte, Ahsoka und Rangers of the Republic waren offenbar nicht genug, denn Disney hat sich bis heute eine letzte Überraschung aufgehoben.Und zwar genauer gesagt für die letzte Folge der zweiten Staffel von The Mandalorian. An dieser Stelle zwei Warnungen: Einerseits sind Spoiler in weiterer Folge möglich, andererseits hat der Autor die letzte Folge von Season 2 selbst noch nicht gesehen und bittet um Verzeihung, sollte es entsprechende Ungenauigkeiten geben.Jedenfalls gibt es im Season-Finale von The Mandalorian jede Menge Überraschungen und auch eine Post-Credits-Szene. Und in dieser wird The Book of Boba Fett angekündigt, es ist wird nach Ahsoka und Rangers of the Republic das dritte Spinoff von The Mandalorian sein. The Verge schreibt übrigens, dass es The Book of Boba Fett theoretisch auch der Name der dritten Staffel von The Madalorian sein könnte.Die ganz große Überraschung war das allerdings auch nicht, denn bereits zuvor gab es einige Spekulationen zum Thema Boba Fett. Dazu kommt, dass Fans seit vielen Jahren hoffen, nach Rogue One und Solo einen Boba-Fett-Film zu bekommen. Eine Serie ist sicherlich mindestens so gut, wenn nicht sogar besser. Allzu viel ist zu The Book of Boba Fett also noch nicht bekannt, die Ankündigung spricht aber von einem Start im Dezember 2021.