Neu auf Disney+: Das sind die Filme und Serien im Januar 2021

Disney+ ist in den USA mittlerweile seit über einem Jahr verfügbar, bei uns folgt der einjährige Geburtstag erst im Frühjahr. Doch egal ob hier oder dort: Disney+ kann nicht leugnen, dass man ein Content-Problem hat. Im Januar 2021 bessert sich das nur bedingt.

Highlights auf Disney+ im Januar 2021

Bear Grylls: Stars am Limit - Staffel 5 ab 1. Januar

Erde an Ned (Staffel 1, Episoden 11 - 20) ab 1. Januar

Marvel Studios Legends ab 8. Januar

WandaVision ab 15. Januar

Pixar Popcorn - Pixar Popcorn ab 22. Januar

Ostwind 3: Aufbruch nach Ora und Ostwind 4: Aris Ankunft ab 29. Januar

Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte ab 1. Januar

Epic - Verborgenes Königreich ab 1. Januar

Haie - Die ultimativen Jäger ab 1. Januar

Im Reich der Riesenhaie ab 1. Januar

Die wilden Kerle 1-5 ab 8. Januar

Hammerhaie hautnah ab 8. Januar

Brain Games (Staffel 7) ab 15. Januar

Dr. Dolittle 3 ab 15. Januar

Notre-Dame: Kampf gegen die Flammen ab 15. Januar

Amelia Earhart - Suche nach einer Legende ab 22. Januar

Drumline - Halbzeit ist Spielzeit ab 22. Januar

Manolo und das Buch des Lebens ab 22. Januar

PJ Masks - Pyjamahelden (Staffel 3) ab 22. Januar

Vier zauberhafte Schwestern ab 22. Januar

Ostwind 3: Aufbruch nach Ora ab 29. Januar

Ostwind 4: Aris Ankunft ab 29. Januar

Flicka 2 ab 29. Januar

Flicka 3 - Beste Freunde ab 29. Januar

Schwesterherzen - Ramonas wilde Welt ab 29. Januar

Bei Disney+ weiß man das natürlich selbst nur zu gut und teilweise kann man den Dienst auch freisprechen. Denn durch die Pandemie haben sich einige Neustarts verschoben, allen voran jene der geplanten Marvel-Serien. Im Januar ist es aber endlich soweit, das Marvel Cinematic Universe gibt mit WandaVision sein Streaming-Serien-Debüt.Was genau WandaVision tatsächlich ist, wissen wir aber immer noch nicht, laut Trailer handelt es sich dabei um eine ungewöhnliche Mischung aus Sitcom und Drama-Serie. In den Hauptrollen sind jedenfalls Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff alias Scarlet Witch und Paul Bettany als Vision zu sehen - und zwar wöchentlich ab 15. Januar 2021.Ansonsten startet Disney+ ins neue Jahr ähnlich wie man das alte beendet hat: Mit einer überschaubaren Anzahl an neuen Inhalten, darunter Pixar Popcorn, Die wilden Kerle 1-5 und Teile 3 und 4 der Ostwind-Reihe.Doch die erwähnte Content-Problematik wird Disney auch ansprechen: Denn einerseits bestätigt man in der aktuellen Pressemitteilung zu den Januar-Neustarts den Deutschland-Launch des "Star"-Bereiches von Disney+ , dort finden Abonnenten künftig eine Vielzahl an Inhalten für ein erwachseneres Publikum, darunter FX- und Hulu-Produktionen.Andererseits hat Disney vor kurzem auf seinem Investor Day eine beeindruckende Content-Offensive angekündigt, diese soll in den nächsten Monaten und Jahren eine beeindruckende Anzahl an Star Wars- Marvel- und sonstigen Inhalten zur Folge haben.