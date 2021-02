Unbegrenzte LTE-Flat mit 225 MBit/s monatlich kündbar für 30 Euro

Der Unlimited-Knaller-Tarif wird wegen der großen Nach­frage noch ein­mal aufgelegt: Für kurze Zeit gibt es eine echte LTE-Flatrate zum mo­bilen Surfen samt Te­lefon- und SMS-Flat für 29,99 Euro pro Monat. Der Tarif im O2-Netz ist monatlich kündbar und bietet bis zu 225 Mbit/s.

Surfen und Streamen ohne Limit: Die mittlerweile bei vielen Anbietern recht günstig zu bekommenen echten LTE-Flatrates sind für die Vielsurfer unter euch sicherlich bekannt. Jetzt senkt Mobilcom Debitel wieder einmal für kurze Zeit den Preis für den O2 Free Unlimited Max-Tarif . Dieser beinhaltet neben einer LTE-Flat mit maximalen Downloadgeschwin­dig­keiten von 225 MBit/s noch eine SMS- und Telefonflat in alle deutschen Netze, EU-Roaming und als kleines Extra jetzt noch einen Monat das Sport-Abo von Gymondo gratis dazu. Aber Achtung: Bei dem Sport-Abo müsst ihr selbst kündigen, sonst verlängert sich das Abo um jeweils eine Monat für 8,99 Euro.Dieses Paket kostet jetzt nur noch 29,99 Euro im Monat. Dazu kommt eine einmalige An­schluss­gebühr in Höhe von 9,99 Euro. Es handelt sich um einen "Weekend Deal", womit das Angebot nach diesem Wochenende schon wieder beendet werden dürfte. Informationen, wie lang genau ihr euch das Angebot sichern könnt, gibt es derzeit nicht.Das Angebot ermöglicht so zum kleinen Preis schnelle Up- und Downloads sowie Video- und Musik-Streaming in UHD-Qualität. Man kann den Tarif auch nutzen, um einen Hotspot für mehrere Geräte zu starten und natürlich für Messenger, Social Media und Co. Eine Begrenzung gibt es dabei nicht, ihr surft soviel ihr wollt - es handelt sich um einen echten, unbegrenzten und un­ge­dros­sel­ten Internet-Flat-Tarif.Das Angebot entspricht rund 40 Prozent Rabatt im Ver­gleich zum regulären Preis der O2 Free Un­li­mi­ted Max-Flatrate : Bei O2 direkt zahlt man derzeit 54,99 Euro (bei monatlicher Kündigung) beziehungsweise 49,99 Euro pro Monat (bei 24 Monaten Laufzeit) für die monatlich künd­bare Variante mit schneller Download­geschwindigkeit. Bei Mobilcom Debitel liegt der Normalpreis bei 49,99 Euro pro Monat für die monatlich kündbare Variante.