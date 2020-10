Microsoft Remote Desktop für iOS: Update behebt Probleme mit iOS 14

Microsoft hat ein umfangreiches Update für die Remote Desktop-App für iOS herausgegeben. Das Update kommt pünktlich, um weitere Fehler mit iOS 14 und iPadOS 14 zu beheben. Es gibt auch einige interessante Neuerungen.

Umfangreiches Update für iOS

Release-Notes Version 10.2.0

Es sind Abstürze bei iOS/iPadOS 14 in der Eingabe der Tastatureingabe adressiert.

Sie haben die Tastenkombinationen "CMD+S" und "CMD+N" hinzugefügt, um auf die Benutzeroberflächen-Flüsse "Arbeitsbereich hinzufügen" und "PC hinzufügen" zuzugreifen.

Die "CMD+F"-Verknüpfung wurde hinzugefügt, um die Suchen-Benutzeroberfläche im Verbindungs-Center aufzurufen.

Die Befehle "Alle erweitern" und "Alle reduzieren" werden auf die Registerkarte "Arbeitsbereiche" hinzugefügt.

Es wurde ein Fehler behoben, der einen 0xd06-Protokollfehler beim Ausführen von Outlook als Remote-App verursacht hat.

Die Bildschirmtastatur wird jetzt von den Suchergebnissen im Verbindungs-Center entfernt.

Die Animation, die beim draufzeigen auf Arbeitsbereichssymbole mit einem Maus-/Trackpad-Zeiger auf iPadOS 14, wurde aktualisiert.

Direkt im iOS App Store laden

Microsofts Remote Desktop-App für iOS hat ein umfangreiches Update bekommen. Die neue Version trägt die Nummer 10.2.0 und kann ab sofort über den App Store bezogen werden. Für regelmäßige Nutzer gibt es jetzt zahlreiche Verbesserungen für das schnellere Aufrufen von Arbeitsbereichen. Dazu gehört, dass es neue Kurzbefehle gibt und so das Arbeiten besonders auf kleinen Displays vereinfacht. Neben diesen Verbesserungen gibt es auch Fehlerbehebungen. Nutzer hatten nach dem Update auf iOS 14 beziehungsweise iPadOS 14 gemeldet, dass es zu plötzlichen Abbrüchen der Verbindung und Abstürzen kam, diese Probleme sollten nun der Vergangenheit angehören. Microsoft schriebt dazu folgendes in den Notizen zur Veröffentlichung:Es ist Zeit für ein anderes Update! In dieser Version haben wir Kompatibilitätsprobleme mit iOS/iPadOS 14 behandelt. Zusätzlich haben wir die folgenden Fehlerbehebungen und Feature-Updates vorgenommen: