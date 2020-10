Apple startet vierte Beta-Version von iOS 14.2 mit neuen Wallpapern

Apple hat eine neue iOS 14.2 -Beta veröffentlicht. Das Update ist zu­nächst für Entwickler erschienen, dürfte aber in Kürze ebenfalls für Teilnehmer der Public Beta starten. Neu hinzugekommen sind jetzt weitere Wallpaper für iOS und iPadOS.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Was über iPadOS & iOS 14 nicht gesagt wurde

Apple

Welche Neuerungen sich im Einzelnen in der neuen Beta-Version verstecken ist derzeit noch nicht bekannt. Auffälligste Änderung sind neue, winterliche Bilder für den Bildschirm­hinter­grund. Das Online-Magazin 9to5Mac stellt die Wallpaper zum Download zur Verfügung. So kann man sie schon jetzt nutzen, ohne Teilnehmer als Beta-Tester zu sein. Was alles noch an Neuem in der vierten Beta-Version von iOS 14.2 steckt versuchen die Tester gerade herauszufinden. Vorrangig sind es Verbesserungen unter der Haube und viele Fehlerbehebungen.Das Update ist erst vor kurzem gestartet und daher gibt es noch wenige Hinweise auf die Inhalte. Zu den bereits angekündigten Neuerungen für iOS 14.2 gehört eine verbesserte Einbindung der Musik-Erkennungssoftware Shazam, neue Emojis und neue AirPlay 2-Kontrollanzeigen. Ansonsten gibt es laut den ersten Berichten der Apple-Blogs derzeit noch nicht viel Neues zum Ausprobieren. Die neue Beta enthält aber auf jeden Fall noch eine Vielzahl an Verbes­ser­ungen und Fehlerbehebungen.Wie gewohnt starten die neuen Beta-Updates zuerst für registrierte Entwickler. Ein Update für Endverbraucher im öffentlichen Testprogramm sollte schon bald folgen. Sobald es verteilt wird, steht es über die Over-the-Air-Aktualisierung zur Verfügung. Wer sich noch nicht für das öffentliche Beta-Programm angemeldet hat, kann das noch nachholen. Die Teilnahme ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/­betaprogram von dem entsprechend unterstützten Gerät voraus. Benötigt wird dafür die Apple ID.Wenn man sich angemeldet hat, bekommt man neue Beta-Versionen dann wie bei jeder anderen Aktualisierung auch automatisch. Bedenken sollte man aber, dass wie bei jeder Beta-Version unvorhergesehene Probleme auftreten könnten. Besser ist es daher nicht sein Produktiv-iPhone, sondern ein Zweitgerät für die Tests zu nutzen. Da iOS 14 ab dem iPhone 6s unterstützt wird, hat der eine oder andere da vielleicht auch noch ein altes Gerät in der Schublade. Mit den Updates dürfte es nach dem regulären Plan jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus weitergehen.