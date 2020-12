WhatsApp bekommt individuelle Chat-Hintergründe mit neuem Update

Facebooks äußerst beliebter Messenger WhatsApp hat ein neues Update erhalten, das eine für viele Anwender sicherlich höchst willkommene Neue­rung mit sich bringt. Ab sofort kann man für jede Konversation ein an­de­res Hintergrundbild setzen.

Auf den ersten Blick klingt es nach einer Spielerei: Auf Wunsch können die Nutzer von WhatsApp bei den mobilen Versionen ab sofort jedem Chat ein individuelles Wallpaper verpassen. Denkt man jedoch darüber nach, kann diese Neuerung im Nutzungsalltag durchaus hilfreich sein, gerade wenn es darum geht, verschiedene Gespräche besser zu unterscheiden.Wer will, kann so nämlich dafür sorgen, dass zum Beispiel Chats mit Freund oder Freundin einen anderen Hintergrund haben als Gespräche mit der Familie oder Kollegen. Auf diese Weise lassen sich auch Probleme vermeiden, die durch das eventuelle Abschicken von Nachrichten im falschen Fenster entstehen können.Zusätzlich zu der Möglichkeit zur Verwendung unterschiedlicher Wallpapers für die Chat-Fenster bringt das jüngste Update auch noch eine Ladung neuer Hintergrundbilder mit. Ist der Dark-Mode aktiviert, kann man zusätzlich aus einer separaten Reihe von Hintergrundbildern wählen, die der dunklen Darstellung angepasst sind.Insgesamt halten 32 neue normale Hintergrundbilder Einzug. Hinzu kommen noch einmal 29 weitere Wallpaper für die Verwendung im Dark-Mode. Als Teil des Updates rüstet Facebook WhatsApp auch noch mit einer besseren Suchfunktion für Sticker, mit der man die zuletzt verwendeten Sticker durchforsten oder einfach häufiger genutzte Sticker-Bilder in ihren Kategorien aufstöbern kann.Das neue Update für WhatsApp steht ab sofort für Android und iOS zur Verfügung und kann direkt aus den jeweiligen App-Stores heruntergeladen werden.